La Policía italiana busca a los ocupantes del coche que atropellaron a la bebé y se dio a la fuga

Se investigan los motivos por los que la silla del bebé pudo salir disparada

TurínLos investigadores continúan recabando y analizando las pruebas del trágico accidente sucedido en la autopista italiana de la A5 Turín-Aosta que se ha saldado con la muerte de una bebé de tres meses y la madre hospitalizada. Mientras tanto la Fiscalía de Ivrea ha abierto una causa por homicidio vehicular y atropello mortal con fuga.

El fatal accidente tuvo lugar el pasado sábado por la noche cuando una mujer de 35 años conducía un vehículo en el que viajaba su hija de 3 meses en una sillita de bebé. El coche en el que se encontraban ambas, un Fiat 500 XL, colisionó y la silla de la menor salió despedida por la ventana.

Según recoge Rai varios testigos del accidente confirman que la menor salió despedida en la silla y otro vehículo la atropelló. La Policía italiana busca a los ocupantes del coche que se dieron a la fuga.

Se investiga qué falló en la instalación de la sillita

Así mismo se investigan los motivos por los que la silla del bebé pudo salir disparada y cómo había sido colocada esta.

Costanza, la madre de la bebé, se encuentra en el Hospital Giovanni Bosco de Turín recuperándose de las heridas sufridas en el accidente.

El pueblo de las víctimas está conmocionado por lo ocurrido, “no hay palabras, solo dolor y tristeza por la tragedia. Estamos muy unidos a esta familia, al igual que todos nuestros vecinos”, afirmó el acalde Angelo Canale Clapetto.