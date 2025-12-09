Una mujer de 57 años es apuñalada en Ayamonte presuntamente por su pareja

El hombre que apuñaló a la víctima es presuntamente su pareja y está siendo buscado por los agentes

Una mujer de 57 años ha sido apuñalada este martes en el municipio de Ayamonte, en la provincia de Huelva , teniendo que ser evacuada de inmediato al Hospital Virgen Bella de Lepe. El aviso se recibió a las 13:25 horas a través del Servicio de Emergencias 112, que movilizó a la Policía Local y a los servicios sanitarios, por el momento, no ha trascendido el estado de salud de la víctima.

Según el propio Ayuntamiento de Ayamonte, el aviso llegó a través del teléfono 900 de información a la Mujer de la Junta de Andalucía, la agresión se habría producido en el interior de una vivienda situada en la calle del Carmen, donde la mujer convivía con su presunta pareja. Según ha informado 'Huelva Información' el ataque se habría producido por parte de su pareja, tras una fuerte discusión entre ambos.

Este suceso se convierte en el segundo apuñalamiento registrado en Ayamonte en apenas doce días

Tanto la Policía Local como la Guardia Civil mantienen la búsqueda del presunto autor, un hombre de alrededor de 60 años que se encuentra en paradero desconocido, aunque todas las pesquisas apuntan a que podría tratarse de su pareja, por el momento no se ha confirmado oficialmente la relación entre agresor y víctima.

El pasado 28 de noviembre, otro hombre de unos 40 años resultó gravemente herido por arma blanca en plena vía pública, teniendo que ser igualmente trasladado al Hospital Virgen Bella de Lepe. En ese caso, el agresor fue detenido poco después, sin embargo, la repetición de un episodio similar en un periodo tan corto ha vuelto a alertar a los vecinos, que han mostrado inquietud ante esta situación.