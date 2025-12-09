Los principales destinatarios son la clase media española a los que se les protegerán con alquileres que no supongan más del 30 % de sus rentas

Casa 47, la nueva vivienda asequible con alquileres de hasta 75 años para los que cobren menos de 63.000 euros

La crisis de la vivienda en España tiene uno de sus principales obstáculos en la escasez de oferta de alquiler a precios razonables y asequibles. El turismo y la presión inversora están detrayendo oferta hacia estos sectores dejando a grandes capas de la sociedad sin posibilidad de pagar un arrendamiento o encontrar casas decentes. La nueva empresa de vivienda pública anunciada por el Gobierno, Casa 47, nace para ofrecer alquileres baratos y de larga duración protegidos contra la especulación. La expectación es máxima y aunque aún hay muchos detalles por conocer ya es posible saber los principales requisitos que tendrán que cumplir quienes aspiren a una vivienda pública en régimen de arrendamiento.

Ya se sabe, por ejemplo, cuáles serán los ingresos máximos que deberán demostrar los solicitantes, así como el tope máximo que deberán destinar al alquiler en relación a la renta total de los firmantes, También los plazos de los contratos, sus periodos de renovación y el máximo tiempo total que podrán ser inquilinos de esa vivienda.

Requisitos económicos

Así, para acceder a un alquiler asequible de la nueva empresa pública Casa 47, los solicitantes deberán acreditar los siguientes ingresos:

Ingresos mínimos y máximos: Los solicitantes deberán acreditar rentas comprendidas entre 2 y 7,5 veces el IPREM , lo que equivale aproximadamente a 16.800 y 63.000 euros anuales .

Los solicitantes deberán acreditar rentas comprendidas entre , lo que equivale aproximadamente a . Clase media trabajadora: Según el Ministerio, este rango cubre al 60 % de la población , dejando fuera a quienes perciben menos (que podrán optar a vivienda social) y a quienes superan el límite máximo.

Según el Ministerio, este rango cubre al , dejando fuera a quienes perciben menos (que podrán optar a vivienda social) y a quienes superan el límite máximo. Límite de esfuerzo económico: Ningún inquilino podrá destinar más del 30 % de sus ingresos al pago del alquiler, un criterio de asequibilidad que se aplicará en todas las comunidades autónomas.

Los expertos destacan que la limitación del esfuerzo económico de las familias al garantizar que ningún inquilino podrá destinar más del 30% de sus ingresos al pago del alquiler. Este criterio, habitual en organismos internacionales como la OCDE o la ONU-Hábitat, busca garantizar que el acceso a la vivienda no comprometa otras necesidades básicas de los hogares.

La novedad es que este límite se aplicará de forma homogénea en todo el territorio, con correcciones por comunidades autónomas y municipios.

Según las primeras informaciones, el precio de los alquileres no se fijará en función del coste de construcción, sino de la renta media de cada zona. En Madrid, los arrendamientos podrían reducirse un 38 % respecto al mercado, mientras que en Málaga la rebaja alcanzaría el 50%, con rentas en torno a 680–690 euros mensuales. En municipios menos tensionados, como Olivenza, Badajoz, se ofrecerán viviendas por unos 400 euros.

El Gobierno ha anunciado que en 2026 se habilitará un portal online en el que los ciudadanos podrán consultar las promociones disponibles, los requisitos específicos de cada una y formalizar las solicitudes. Este sistema pretende simplificar la gestión y evitar procesos burocráticos complejos.

Casa 47 gestionará todo el ciclo de vida de las viviendas, desde la adquisición de suelos y activos, pasando por la construcción y urbanismo, hasta la entrega de llaves y la administración de los contratos de alquiler.

Cómo funciona el alquiler asequible en otros países

El modelo de Casa 47 se inspira en experiencias de otros países europeos:

Austria: Viena es referente mundial en vivienda pública, con más del 60 % de sus habitantes residiendo en pisos gestionados por el Estado o cooperativas. Los contratos son indefinidos y los precios se ajustan a la renta.

Viena es referente mundial en vivienda pública, con más del 60 % de sus habitantes residiendo en pisos gestionados por el Estado o cooperativas. Los contratos son indefinidos y los precios se ajustan a la renta. Francia: El sistema de vivienda social (HLM) cubre a un amplio espectro de la población, con criterios de ingresos similares a los de Casa 47. Los contratos suelen ser de larga duración, aunque no alcanzan los 75 años.

El sistema de vivienda social (HLM) cubre a un amplio espectro de la población, con criterios de ingresos similares a los de Casa 47. Los contratos suelen ser de larga duración, aunque no alcanzan los 75 años. Países Bajos: Las corporaciones de vivienda gestionan un parque público que representa el 30 % del total, con precios regulados y acceso condicionado a ingresos.

Una información de la BBC comparaba la situación en España con la que se viven en ciudades como Viena, analizando datos del índice de Alquiler Internacional de HousingAnywhere, en los que se puede comprobar que el precio de apartamentos de 1 a 3 habitaciones en 28 ciudades europeas, repartidas en 11 países, va de los casi 2.000 euros en Roma o París o los 1.500 euros de Madrid, Barcelona o Berlín.

Así, según este medio, mientras los madrileños destinan de media un 60 % del salario a pagar el alquiler, los vieneses solo sacrifican el 20 % de su sueldo.