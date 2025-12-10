Robe Iniesta protagonizó una última canción antes de fallecer junto a Leiva, titulada 'Caída libre'

Última hora de la muerte de Robe Iniesta: Melendi se despide del artista: "Descansa en paz, genio"

Robe Iniesta, el exlíder de Extremoduro fallecido este miércoles a los 63 años, ha sido uno de los grandes rockeros de nuestro país. Cambió la historia de la música española. El cantante se metió a chapista con su padre y ahí empezó a escribir sus primeras letras, que hoy son verdaderos himnos.

"No os vais a creer lo que me ha pasado esta mañana. He sido un pájaro negro de pico anaranjado". Nadie se lo creía. Aquel hombre pájaro ha volado, el que hizo del rock duro pura poesía.

Quizás fue él quien inventó el crowfunding pidiendo 1.000 pelas a sus vecinos de Plasencia. Así nació Extremoduro y un tal Jesucristo García: "Soy Evaristo, el rey de la baraja". Letras cañeras surgidas de las entrañas de la marginalidad, de las adicciones y de los excesos.

Himnos en conciertos, que eran pasión, caos y descontrol

Y en esa gente caló profundamente, pero también en la crítica y hasta en la industria. Himnos en conciertos, que eran pasión, caos y descontrol: "Me voy para mi pueblo y os dan por el culo, eh". Extremoduro duró hasta que dejaron de aguantarse, pero Robe siguió.

De la llamada de Leiva surgió su última canción, 'Caída Libre' (que se publicó el 28 de febrero de este año). Y el último conciert fue un 9 de noviembre en Vigo, un show que entra en la historia de la música.