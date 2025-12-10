Robe, líder de Extremoduro, ha fallecido a los 63 años

La muerte de Robe Iniesta, en directo: el líder de Extremoduro, icono del rock, fallece a los 63 años

El músico extremeño Robe Iniesta, líder del grupo de rock Extremoduro, ha fallecido a los 63 años. Robe tuvo que suspender su final de gira 'Ni Santos ni Inocentes' por problemas de salud en 2024, el mismo año que le concedieron la Medalla al mérito a las Bellas Artes.

"Hoy día 10 de diciembre de 2025, nos toca escribir la nota de prensa más triste de nuestra vida. Hoy despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana, y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones", han escrito en la nota publicada en la página web, que no informa sobre la causa de la muerte.

No han trascendido los detalles de su fallecimiento.

Robe, 30 años de música

Robe Iniesta es uno de los grandes iconos de la música rock española gracias principalmente a su papel fundamental como vocalista y compositor de Extremoduro desde la fundación de la banda en 1987.

En sus más de 30 años de carrera nos dejador 11 álbumes de estudio, canciones para el recuerdo de varias generaciones gracias a sus letras peculiares.

Sus ventas fueron millonarias a pesar de no haber discurrido en paralelo a la gran industria discográfica, especialmente al principio, con cimas para la crítica como ‘Agíla’ (1996) o ‘La ley innata’ (2008). Nada en Robe era paralelo a todo lo demás.

En 2015 se embarcó en un nuevo proyecto, comenzando su andadura discográfica con ‘Lo que aletea en nuestras cabezas en 2015, muy valorado de nuevo por la crítica, al que siguió una etapa muy fructífera con un directo (‘Bienvenidos al temporal’, en 2018) y tres discos de estudio más: ‘Destrozares, canciones para el final de los tiempos’ (2016), ‘Mayéutica’ (2021) y ‘Se nos lleva el aire’ (2023).

En noviembre de 2024, Robe canceló de urgencia los conciertos de despedida de la gira 'Ni Santos ni Inocentes' tras ser diagnosticado de un tromboembolismo pulmonar.

Aquella afección, explicó entonces, le obligó a guardar "reposo absoluto". Robe agradeció a toda la gente que fue a verle "en esta gira tan bonita" y garantizó que "las ganas de volver" no se las quitaba "nada".

Su agencia de comunicación ha informado de que en los próximos días darán a conocer el lugar concreto de Plasencia y la hora del homenaje para despedir al artista.