"Me has jodido el día, la semana y me has arrancado parte de mi vida", escribe Dani Martín

Última hora de la muerte de Robe Iniesta: de las reacciones a la enfermedad que le obligó a cancelar su gira

La muerte de Robe Iniesta ha despertado a todo el país este miércoles y ha dejado en shock a todos los seguidores de la mítica banda de rock ‘Extremoduro’.

Tras conocerse la noticia todas las redes sociales han comenzado a llenarse de canciones e imágenes de Robe, quien ha puesto la banda sonora a varias generaciones en España.

Entre estos homenajes a uno de los poetas contemporáneos y “gran humanista” se encuentran numerosos personajes populares que van desde el presidente del Gobierno a actores y otros artistas. Una de las despedidas más emotivas ha sido la publicada por el cantante Dani Martín, quien le señala como su “referencia absoluta”.

"Tu voz me tocaba las entrañas"

Dani Martín ha escrito un largo texto en su Instagram que ha acompañado de una imagen de ambos juntos.

“Has sido mi adolescencia desde aquel concierto en el Palacio de los Deportes con los Platero. Tu voz me tocaba en las entrañas. Perseguí cada vinilo, cada cassette, que mi amigo David Villar me enseñaba. ¿Qué era aquello? ¿De dónde salía esa voz rabiosa y única que se metía en mis entrañas? No me puedo creer esto, mi referencia absoluta en la adolescencia y juventud, mi Robe, nuestro Robe, ¿pero qué mierda es esta?

Cuidándote y queriéndote desde hace más de 20 años. ¿Cuántas melodías nos faltaban por oír? Te seguí por toda España, me acompañaste horas y horas, compartimos técnicos a los que siempre les pregunto por mi Robe, el sentimiento es como si se hubiera ido alguien de mi familia.

Nos conocimos, hablamos, fuiste súper cariñoso conmigo siempre. Ya sabes que alguna prensa se indignaba de que yo quisiera cantar contigo y tú salías en mi defensa. Don Roberto Iniesta Ojea, me has jodido el día, la semana y me has arrancado parte de mi vida hoy. Ayer, Jorjón; hoy, tú…. ¿Quién se va a cagar en la hostia ahora? ¿Quién va a dar alaridos contra lo establecido? ¿Quién le va a dar una patada al invierno buscando el sol de primavera? ¿Dónde están mis amigos? Los que no están presos, los estarán buscando….

Ahí arriba, en el paraíso de las melodías, estarás. Este fin de semana nos toca rendir homenaje a un ser humano único, mi voz favorita en castellano, mi Robe. Qué carisma y qué luz, única e irrepetible. Te amo, rey de Extremadura. Me duele la vida ahora mismo, Roberto. Guardaré tu púa, que me dio nuestro querido “Pi”, técnico que queremos y compartimos, como Nitro, Churri, Vikingo…”