Casi todos son personajes a los que el público guarda un cariño especial desde la mítica serie Aída. Esa es precisamente la carta de presentación de la nueva película dirigida por Paco León, una producción que ya acumula muy buenas críticas y que despierta enorme expectación.

El filme llega acompañado de un cartel promocional que no deja indiferente. Y no lo decimos solo por el plantel de actores: el póster oficial es una maravilla visual. Así han posado Aída y el resto de reparto para anunciar su inminente desembarco en los cines, todos juntos como una banda de carismáticos granujas dispuestos a asaltar la taquilla.

Además del cartel grupal, los protagonistas se han retratado por separado, luciendo gafas de sol al estilo estrella de Hollywood. Si ya han derrochado arte en los diferentes carteles, es fácil imaginar lo que nos espera en las salas de cine.

La película llega inspirada en la famosa serie de televisión, manteniendo intacta su esencia social, su humor y su atrevimiento. Una apuesta firme: dirigida por Paco León y al grito de que si no va a calentar, va a querer candela. Vuelve Aída por la puerta grande.