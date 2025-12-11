Este jueves arranca la venta general de las entradas de los conciertos de Rosalía en España, y hemos hablado con el experto Chema Lamirán para conocer qué hay detrás

Los motivos por los que Rosalía no hace estadios con su 'LUX Tour', una gira mundial con entradas agotadas en minutos

Este jueves 11 de diciembre arranca la venta general de las entradas de la gira de Rosalía, 'LUX Tour', por España.

Muchos fans de la artista catalana podrán hacerse con las entradas restantes a los shows previstos en Madrid y Barcelona, sin embargo, no han faltado las críticas por parte de numerosos usuarios de las redes sociales después de que se agotaran en cuestión de minutos en la preventa del pasado martes 9 de diciembre.

Plataformas como X -antes Twitter-, Instagram y TikTok se han inundado de mensajes exigiendo más facilidades para los fanáticos que desean ir a las actuaciones de la intérprete de 'Berghain'.

Por ello, desde la web de Informativos Telecinco nos hemos puesto en contacto con el experto Chema Lamirán, director del Máster en Marketing Digital de la Universidad Europea de Valencia, para conocer qué pros y contras tiene la preventa, qué hay detrás y conocer de primera mano los pasos clave a seguir para no quedarse sin entradas.

¿Cuántas entradas se reservan para la preventa?

Tal y como nos explica, "por norma general y ética de la industria siempre se debería reservar un cupo para la venta general". Asimismo, asevera que "no se puede vender el 100% en preventa porque excluirías al público masivo que no es cliente de un banco específico, en este caso el Santander".

Aunque las cifras son confidenciales y varían según la promotora y el artista, se suele reservar entre un "15% y un 20% del aforo total para la venta general". Sin embargo, en fenómenos como el de Rosalía, donde la "demanda supera la oferta por 10 o veinte 20, ese 20% vuela en segundos, dando la sensación de que no había entradas", indica Lamirán.

Los beneficios de la preventa

En este sentido, para el artista y la promotora, la preventa tiene "tres beneficios estratégicos". El primero es el "termómetro de demanda", que permite "medir el interés real". Es decir, que si la preventa se agota en minutos, la promotora "sabe antes de la venta general si debe activar fechas adicionales inmediatamente".

El segundo es la captación de data, "el oro del marketing". Para acceder a la preventa, el fan debe registrarse, lo que, de acuerdo al experto, "engorda la base de datos del artista con correos y teléfonos reales, lo cual vale tanto o más que el dinero de la entrada a largo plazo".

Y el tercero es la fidelización, con la que se "premia al super fan" y le da "la seguridad psicológica de tener su entrada antes que el resto".

Qué hay detrás de la preventa

En este punto, muchos se pregunta para qué sirve luego la venta general si casi todos los fans recurren a la preventa. Lamirán revuelve la duda: "La venta general cumple una función de democratización y alcance, ya que no todo el mundo es un súper fan que sigue el minuto a minuto".

Además, atrapa al público "más casual o al que se enteró tarde y mantiene la noticia en los medios durante más días. Es una doble ola de publicidad gratuita".

La existencia de una preventa también incrementa la venta porque genera la sensación de que se van a agotar las entradas antes. "Es el principio psicológico de escasez y urgencia, porque cuando lees titulares como 'La preventa de Rosalía se agota en 10 minutos', el cerebro del consumidor entra en modo pánico, el FOMO tan mencionado por las nuevas generaciones".

Esto garantiza que, cuando se abre la venta general, la gente "compre compulsivamente sin pensárselo". "La preventa valida socialmente que el producto es deseado y convierte la entrada en un trofeo, pero no es verdad que se agoten antes de la venta oficial".

Chema Lamirán aclara que, generalmente, la preventa no genera ningún tipo de pérdida económica, sino al contrario. "Antes, las preventas a veces tenían descuento, pero ahora eso es raro en artistas top. El precio suele ser el mismo o incluso hay paquetes VIP exclusivos de preventa más caros, por lo que, económicamente, aseguran el flujo de caja antes de tiempo y reducen el riesgo financiero del promotor al garantizar un suelo de ventas antes de abrir al público general".

Los bots

Los bots son la "eterna lucha" en este tipo de eventos. Se trata de un programa informático automatizado que realiza tareas repetitivas o predefinidas, imitando o reemplazando las acciones humanas de forma más rápida y eficiente. En este caso, serviría para rellenar formularios, comprobar la disponibilidad y realizar compras automáticamente, utilizando la velocidad y el volumen para eludir las medidas de seguridad y obtener una ventaja desleal.

Las ticketeras utilizan sistemas de cola virtual inteligente y verificación de identidad, que suelen ser códigos únicos enviados al móvil o CAPTCHAs complejos.

Aun así, Lamirán sostiene que es "muy difícil eliminarlos al 100%", y lo que se hace ahora es "limitar el número de entradas por transacción -máximo dos, cuatro o seis- y realizar barridos posteriores para anular compras sospechosas que provengan de la misma IP o tarjetas de forma masiva".

Consejos para no quedarse sin entrada

Por ello, para poder hacerse con una entrada, en este caso para los shows de Rosalía, el especialista recomienda una serie de trucos para lograrlo.

Uno de los puntos más importantes sería tener una cuenta creada con la promotora. "No pierdas tiempo rellenando datos personales o de tarjeta a la hora de la venta. Tenlo todo guardado en la web de la ticketera ya mismo".

También tener una conexión estable y utilizar mejor "el cable que el WiFi". Asimismo, asegura que entrar a la cola virtual 15 minutos antes "es suficiente", y que entrar "horas antes no suele dar ventaja porque la asignación de turno en la cola suele ser aleatoria entre los que están presentes a la hora en punto".

Finalmente, advierte de no refrescar el navegador. "Una vez dentro de la cola, refrescar suele enviarte al final de la fila. Paciencia", sentencia.