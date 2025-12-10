Un fármaco experimental de la Universidad de Stanford ensayado con éxito en ratones abre la puerta a la esperanza

La artrosis es una enfermedad muy común, especialmente a partir de los 50 años. Afecta especialmente a las rodillas, caderas y manos, y provoca dolor, rigidez y dificultad para moverse. La causa principal es el desgaste del cartílago, un tejido que actúa como un “cojín” entre los huesos y evita que rocen entre sí. Durante muchos años se ha pensado que, una vez dañado el cartílago, este no podía repararse. Como mucho, se pueden aliviar los síntomas. Sin embargo, una investigación reciente de la Universidad de Stanford, publicada en la revista Science, ha abierto una puerta a la esperanza.

El cartílago es un tejido especial. No tiene vasos sanguíneos y apenas se renueva, por lo que cuando se deteriora no se repara fácilmente por sí solo. En la artrosis, este desgaste va aumentando con el tiempo, lo que causa dolor e inflamación y limita la movilidad. Los tratamientos habituales -medicación, ejercicio, fisioterapia o cirugía- ayudan pero no reparan el cartílago dañado.

Sin embargo, los científicos de Stanford han identificado el mecanismo molecular que desencadena la destrucción del cartílago en la artrosis y ha demostrado cómo revertir ese proceso en animales como los ratones. El estudio abre por primera vez la posibilidad de "reactivar" las propias células del cartílago para que vuelvan a trabajar.

La proteína 15-PGDH, clave

La investigación se enfoca en una sustancia vinculada al envejecimiento, la 15-PGDH, una enzima que incrementa con la edad y cuyo papel había sido estudiado en tejidos como músculos, colon, hígado o sangre. En todos esos casos, a mayor presencia de esta proteína, menor capacidad regenerativa. El equipo detectó que existen niveles altos de 15-PGDH en los cartílagos dañados por la artrosis, y esta proteína degrada las rostaglandinas D2 y E2, dos moléculas necesarias para que puedan repararse los tejidos.

Pues bien, un fármaco experimental que inhibe esta proteína ha regenerado el cartílago y tratado la artrosis con éxito en experimentos con ratones y en cartílagos humanos de pacientes que han recibido prótesis de rodillas. El fármaco ya se está ensayando en personas con el objetivo de tratar la pérdida de masa muscular asociada al envejecimiento, según ha confirmado a 'La Vanguardia' Helen Blau, especialista en medicina regenerativa y codirectora de la investigación.

En estos ensayos de fase 1, administrado por vía oral, ha demostrado ser seguro y tener actividad biológica. “Es una manera nueva de regenerar tejido adulto y tiene un potencial clínico significativo para tratar la artrosis debida a la edad o a lesiones”, sostiene Blau. El siguiente paso será comenzar ensayos clínicos dirigidos específicamente a personas con artrosis.

Regeneración de las células del cartílago

Hasta ahora, la investigación científica se había centrado en las células madre como fuente de regeneración, pero en la nueva investigación son las propias células diferenciadas del cartílago las que modifican sus patrones de expresión genética y reconstruyen el tejido. Hasta ahora, se creía que estas eran incapaces de regenerarse. En cualquier caso, los expertos recuerdan que la distancia entre los resultados en ratones y la aplicación clínica en humanos es considerable. El cartílago humano es más grueso, crece más lentamente y está sometido a cargas de peso más elevadas. Será necesario verificar que la regeneración observada en laboratorio se mantiene en articulaciones humanas vivas y en movimiento.

Mientras tanto, los especialistas recomiendan cuidar las articulaciones con hábitos sencillos: mantener un peso saludable, moverse de forma regular, evitar sobrecargas y seguir las indicaciones médicas.