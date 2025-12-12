Su último libro, escrito por su pareja artística Sebastián Pérez, es un viaje a la infancia de Papá Noel

Una gran idea para regalar estas navidades son los libros ilustrados, historias maravillosas que ya no son solo para niños. En los últimos años, estas ediciones especiales se han puesto de moda y han abierto un universo lleno de arte, color y narrativas renovadas. Menudo festín literario hemos encontrado: páginas que mezclan literatura y creación visual, demostrando que este género ha dejado de ser exclusivo del público infantil.

Según Lucía Coronel, de la librería 'La Mistral', "ha habido un boom en los últimos, te diría, meses". Basta echar un vistazo en cualquier librería para comprobarlo: grandes clásicos en versiones gráficas, reediciones cuidadas al detalle y obras contemporáneas reinterpretadas por artistas de renombre. También lo demuestra la inmensa cola que genera el famoso ilustrador Benjamin Lacombe, acompañado por declaraciones de sus fans como "que son unos libros que son…", "pura magia, la verdad", "fascinante".

Su visita ha movilizado a centenares de admiradores en Madrid, el propio Lacombe confiesa que "para mí es un placer absoluto" presentar su trabajo y encontrarse con su público, considerado creador de auténticas joyas artísticas, habla abiertamente sobre la inteligencia artificial: "Usurpa nuestros trabajos para alimentarse y eso no puede ser", afirma, comparándola con un lejano oeste lleno de incertidumbres.

Su último libro, escrito por su pareja artística Sebastián Pérez, es un viaje a la infancia de Papá Noel. Presenta a un niño extraordinario con un sorprendente parecido con el propio autor del texto. "Me inspiraron sus fotos de niño, es como un mini Sebastián desde el punto de vista gráfico. Veremos si de viejo también él se convierte en un Papá Noel con barriga y barba", explica Lacombe entre risas.

El resultado es un cuento lleno de encanto, magia y sensibilidad. Una obra para disfrutar a cualquier edad y, sin duda, un regalo perfecto para estas fiestas.