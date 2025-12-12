El lunes 15 de diciembre a las 12:00 horas se pondrán a la venta las entradas para estas nuevas fechas de la gira

Recalará también en Badajoz, Córdoba, Gran Canaria y Tenerife y que añade nuevos recitales en Barcelona y Madrid

La Oreja de Van Gogh ha anunciado seis nuevas fechas de conciertos, tras vender medio millón de entradas, dentro de su gira 'Tantas cosas que contar' que recalará también en Badajoz, Córdoba, Gran Canaria y Tenerife y que añade nuevos recitales en Barcelona y Madrid.

El tour, que arrancará el 9 de mayo en el BEC de Barakaldo (Bizkaia) con las entradas agotadas en muchas de sus paradas, supone la reunión del grupo donostiarra con su vocalista original, Amaia Montero.

"Esta gira de celebración de más de tres décadas de trayectoria promete ser un recorrido emocional por canciones como 'Cuídate', 'La playa', 'Puedes contar conmigo', 'Rosas', '20 de enero' y otros himnos atemporales que siguen latiendo bien fuerte en la memoria colectiva", ha señalado La Oreja de Van Gogh en un comunicado.

Las nuevas paradas

Las seis nuevas paradas del tour serán Badajoz (20 de junio), Córdoba (4 de julio), Gran Canaria (23 de octubre), Tenerife (24 de octubre), Barcelona (27 de noviembre) y, por último, Madrid que acogerá, el 30 de diciembre, el último espectáculo del año.

El próximo lunes, día 15, a las 12:00 horas se pondrán a la venta las entradas para estas nuevas fechas de la gira que, tras sucesivas ampliaciones, incluye ya una treintena de conciertos.