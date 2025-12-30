Desde allí, el reloj de la iglesia de Sallent de Gállego marcará las campanadas

El balcón de David, un clásico para felicitar el año nuevo en la Barceloneta: "El año pasado fue 2025, por el culo..."

Compartir







Mediaset celebrará este año las campanadas desde la nieve, la cadena se trasladará al corazón del Pirineo aragonés para despedir el año desde la estación de esquí de Formigal, con Sandra Barneda y Xuso Jones como encargados de dar la bienvenida a 2026.

La cita será el 31 de diciembre a partir de las once y media de la noche, momento en el que comenzará la retransmisión especial para tomar las uvas desde uno de los enclaves más emblemáticos del Pirineo, un escenario de alta montaña, con un paisaje completamente nevado y un ambiente marcadamente navideño, servirá de telón de fondo para el inicio del nuevo año.

Desde allí, el reloj de la iglesia de Sallent de Gállego marcará las campanadas, convirtiendo su campanario en el símbolo del arranque de 2026

El programa se desarrollará en distintos puntos de la zona, la zona de après-ski de Marchica será uno de los espacios protagonistas, con su habitual ambiente festivo, y también Sallent de Gállego, uno de los pueblos más representativos de la provincia de Huesca.

Nieve, música, ambiente festivo y un enclave privilegiado se unirán para ofrecer unas campanadas diferentes, con el Pirineo aragonés como protagonista y con la promesa de una despedida de año desde las alturas.