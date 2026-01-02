La popular serie televisiva recurre en su despedida a canciones icónicas del rock para sus escenas más emotivas

El éxito de los 80 que ahora revitalizan las nuevas generaciones con 'Stranger Things'

Compartir







El final de 'Stranger Things' era el evento televisivo más esperado en el arranque del año nuevo y no decepcionó a sus millones de seguidores. Épica, emoción y lágrimas a raudales para una serie que en su despedida definitiva lució con orgullo todas sus señas de identidad, incluido el uso de canciones icónicas del rock y el pop para sus escenas más relevantes.

En su última entrega, los hermanos Duffer no solo quisieron cerrar la historia que han venido contando durante diez años a lo largo de cinco temporadas, sino que convocaron una vez más a la memoria colectiva recurriendo a los clásicos, que no solo suenan como simple acompañamiento sino potenciando la emoción de las escenas y al mismo tiempo descubriéndose a las nuevas generaciones.

Si en anteriores entregas brillaron 'Running up that hill' de Kate Bush, 'Master of puppets' de Metallica o 'Should I stay or should I go' de The Clash, el capítulo final nos ha traído una potente selección que incluye a Prince, David Bowie, Iron Maiden, Pixies, Cowboy Junkies y Fleetwood Mac.

La gran sorpresa es la inclusión en el clímax emocional del capítulo de nada menos que dos clásicos de Prince, cuya música en muy raras ocasiones ha podido ser usada en series, películas o publicidad debido al celoso control de sus derechos que ejercen sus herederos.

PUEDE INTERESARTE Vuelve Pumuki: el duende pelirrojo de los dibujos animados de los 80 ahora es un videojuego

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Lluvia púrpura para emocionar

Los dos hits del genio de Minneapolis que suenan en la serie son 'When Doves Cry' y su celebérrimo himno 'Purple Rain', prácticamente enlazados. "Lo que es muy emocionante es que simplemente no se ha usado. Los herederos de Prince no suelen permitir que esa canción se licencie fuera de la película ‘Purple Rain’ (...) Creo que resumió la emoción del momento”, explicaba Ross Duffer.

Al parecer, los herederos decidieron ceder sus temas a la ficción de Netflix tras la popularización del hit de Kate Bush por su emocionante uso en la cuarta temporada y que incluso le permitió alcanzar el número 3 en el Billboard Hot 100 en julio de 2022.

Después de ese instante de catarsis suena de forma más incidental 'The landslide' de Fleeetwood Mac, tema compuesto y cantado por Stevie Nicks, y posteriormente sorprende la inclusión de 'Here comes your man' de los Pixies, publicado justamente en 1989, el año en el que transcurre ese tramo final, en su famoso álbum 'Doolittle', y la versión del 'Sweet Jane' de The Velvet Underground interpretada por Cowboy Junkies.

"Eddie tuvo su momento"

Otra escena vibrante del capítulo llega con un discurso emotivo y rebelde del personaje de Dustin Henderson que culmina con uno de los himnos por excelencia de Iron Maiden, 'The Trooper', a todo volumen para satisfacer la vertiente más heavy metal de la serie y rendir tributo a uno de los personajes fallecidos de la serie más queridos, Eddie Munson, cuyo nombre coincide con el de la icónica mascota de la banda británica.

Los propios Iron Maiden han reaccionado al homenaje con una publicación en sus redes sociales: "Stranger Things SÍ sucedió... ¡y Eddie tuvo su momento! ¿Aún no has visto el final?".

Y como colofón, en los títulos de crédito animados a modo de nostálgicas viñetas de cómic la serie recurre nada menos que al mítico 'Heroes' de David Bowie, un cierre más que adecuado para la pandilla de amigos de Hawkins que terminó salvando al mundo. La elección fue sugerencia de Joe Keery, el actor que interpreta a Steve Harrington. Teniendo en cuenta que el cover orquestal de Peter Gabriel ya había sido utilizada en una temporada anterior, tenía todo el sentido del mundo apelar a la versión original para cerrar toda una era.