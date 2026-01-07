La canción más feliz de los años 60, según la ciencia

El doctor Jacob Jolif elaboró una fórmula matemática para determinar las canciones más alegres de la historia

La música no es solo un deleite para nuestros oídos, sino una potente herramienta capaz de arreglarnos el día cuando nos sentimos tristes o deprimidos. Está científicamente comprobado que al activar el sistema de recompensa cerebral y liberar neurotransmisores como la dopamina y las endorfinas, las notas musicales y el ritmo generan bienestar y fortalecen nuestra conexión emocional. En ese sentido, el doctor Jacob Jolif, un neurocientífico holandés de la Universidad de Grononge, quiso indagar en las causas que hacen que una canción puede alterar tanto nuestro estado de ánimo.

Para llevar a cabo su investigación, Jolif realizó una amplia encuesta en Reino Unido en la que pedía a los participantes que manifestaran sus preferencias musicales y qué canciones eran aquellas que les hacían sentir mejor. A partir de las respuestas, el doctor elaboró una fórmula matemática asentada en una combinación de letras, tempo y clave que permitiría dar con los temas más felices de la historia.

En la selección de las diez canciones más alegres y eufóricas se encuentran obras del pop y el rock de los 80, 70 y también de los 60. De hecho, la tercera pieza del ranking es una de las grandes obras maestras de la denominada década prodigiosa. Se trata de 'Good Vibrations', de los Beach Boys, single lanzado en 1966 que con su combinación de voces armonizadas, instrumentación experimental y una estructura poco convencional se convirtió en un gran éxito en la época.

Un collage musical pionero

La producción del tema, escrito por Brian Wilson con letra de Mike Love, fue revolucionaria para su tiempo, dado que Wilson utilizó fragmentos grabados en distintas sesiones de estudio y luego los unió en un collage musical único, algo inédito en la música pop hasta ese momento. El uso de una mezcla inusual de instrumentos como el theremín, el arpa de boca o el chelo, combinado con los icónicos arreglos vocales, contribuye a crear esa sensación sonora tan optimista que irradia el tema.

La canción tiene aproximadamente 137 pulsaciones por minuto (BPM), un tempo rápido que los psicólogos musicales identifican como ideal para inducir un estado de ánimo feliz y energético, aumentando el ritmo cardíaco y estimulando la producción de endorfinas. A pesar de su compleja construcción a partir de múltiples fragmentos, la canción mantiene un ritmo fuerte y predecible de cuatro tiempos por compás, ideal para bailar y sentirse animado.

Diferentes tonalidades

Pero otra de las claves del enganche que provoca en el oyente es su modulación entre diferentes tonalidades, comenzando en mi bemol menor, asociada con la melancolía, y pasando a sol bemol mayor, vinculada a la felicidad, lo que crea esa sensación de liberación y empuje emocional. Por supuesto, la letra y el título en sí mismos ya promueven un mensaje positivo de amor y 'buenas vibraciones', creando una conexión espiritual y emocional con el oyente.

