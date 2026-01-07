Los Grammys premian por primera vez a las mejores portadas de los álbumes para este años 2026

Algunas icónicas de coleccionista, pero hasta ahora habían sido las grandes olvidadas en estos premios de música

Este año los premios Grammys van a sumar una gran novedad, y es que por primera vez los premios Grammy van a premiar a las mejores portadas de los álbumes, algunas icónicas de coleccionista, pero hasta ahora habían sido las grandes olvidadas en estos premios.

Algunas de las portadas más destacadas que se juegan quedar como la mejor portada de 2026, podría ser de la banda británica 'Wet Leg', con el retrato de la cantante en cuclillas y una sonrisa inquietante. La protagonista de esta fotografía Rhian Teasdale ha declarado sus intenciones con esta portada : "Quería algo muy femenino y aniñado, pero al tiempo repulsivo con un contraste ebocador".

También otra de las portadas que se juegan el premio son la banda Djo, que para ilustrar su álbum han elegido como escenario un hotel ficticio, todo esto para su álbum 'The Crux', Wiliam Wesley director de arte digital del grupo ha confesado que "una de las grandes aspiraciones que teníamos son las películas de Hitchcock, el edificio de la ventana indiscreta".

El siguiente grupo que está a las puertas también es 'The Perfume genius', ellos afirman que es como el estado de ánimo cuando hizo la portada, no se han complicado en mostrar nada más que eso.

Luis Planch, director de arte del álbum 'Chromakopia" ha confesado que "un buen modelo es el 90% del éxito de una buena portada"

Todo el mundo habla de los temas de Bad Bunny, un álbum que ha llamado bastante la atención y que tiene un éxito idóneo, con su portada que se resume en una imagen nostálgica de dos sillas vacías delante de unos plataneros.

50 años han tardado los Grammy en premiar las portadas de los discos musicales, algo que es un dato curioso si tenemos en cuenta el boom de la IA actualmente, que aparentemente puede ser cada vez menos personal.

Todos concuerdan en que la portada que nunca pasará de moda es la de los The Beatles cruzando un paso peatonal en el cruce de Grove End Road, frente a los estudios donde se grabaron casi todas sus canciones desde 1962.