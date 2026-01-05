Iván Sevilla 05 ENE 2026 - 19:30h.

Ángel María, hijo del fundador del Museo del Rosario recibió la "gran sorpresa tras un año de espera"

El centro expositivo alberga más de 3.000 piezas de rezo y está incluido en el libro Guinness de los Récords

HuelvaUna "gran sorpresa" se llevó el hijo del fundador del único museo de rosarios del mundo, que está ubicado en el municipio de Aroche (Huelva). Recibió uno del mismísimo Papa León XIV en lo que ha sido "un sueño cumplido".

Si bien el pontífice está acostumbrado a obsequios como el que le dio la cantante Laura Pausini o como el de su figura que ya está en el Museo de Cera, con el pueblo onubense ha sucedido al revés.

Porque ha sido él quien ha regalado un rosario, "acompañado de una cariñosa carta de agradecimiento", a Ángel María Díaz Bellido, descendiente del creador del centro expositivo de elementos de rezo.

En sus redes sociales, compartió la alegre noticia del recibimiento del "ansiado" regalo ese mismo día, "después de un año de espera", tras haberlo solicitado por una misiva también dirigida al Vaticano.

"Mi padre estará sintiéndose muy orgulloso"

"Tengo que agradecer a mi amigo Francisco José su inestimable colaboración. En breves fechas lo depositaré en nuestro querido Museo del Rosario, del que mi padre, donde esté, lo estará disfrutando y sintiéndose muy orgulloso de su creación", dijo Ángel María.

"Seguimos creciendo y engrandeciendo la historia de Aroche", sentenció en su breve comunicado, donde varios usuarios respondieron sumándose a la felicidad de tal hecho acontecido.

El espacio en el que quedará expuesto el obsequio de León XIV fue levantado en el municipio del norte onubense en los años 60 por Paulino Díaz Alcaide. Está incluido en el libro Guinness de los Récords.

La razón de tal hito es que alberga en su interior más de 3.000 rosarios procedentes, además, de distintas partes del planeta. Destacan, precisamente, los donados por los últimos anteriores papas: Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco.

Desde Teresa de Calcuta a Richard Nixon

Incluso, entre las personalidades que en su día enviaron sus herramientas de rezo se encuentran la Madre Teresa de Calcuta, los príncipes de Mónaco o Richard Nixon, quien fuera presidente de los Estados Unidos.

De nuestro país, fueron donantes los reyes de España tanto Juan Carlos I como Felipe VI. Otra característica distintiva de los objetos que se pueden ver de cerca en el museo es el material con el que están hechos.

Los hay de cristal, corcho, hueso, semillas, metales y hasta espinas de pescado. Sus tamaños también varían según cada pieza, guardada en largos cajones o vitrinas, junto a fotografías de quienes los entregaron.

En el edificio histórico de la calle Fray Juan Bross se exponen cordones de oración de diversas religiones, aparte de la cristiana, como la hindú, musulmana, ortodoxa...

Visitas guiadas durante todo el año

Paulino Díaz era organista de la iglesia de la Asunción y, por eso mismo, el centro expositivo se encuentra dentro del antiguo convento de la Cilla de los Jerónimos (construido en el siglo XVII).

Se puede visitar durante todo el año, con un guía local de la Oficina de Turismo de Aroche. La entrada incluye un recorrido también por el castillo almohade y parroquia de la localidad.