El disco sorpresa con el que Robbie Williams quiere superar a los Beatles: "Lo deseo más que nada"

Robbie Williams revela su difícil situación familiar: "Mi madre tiene demencia y mi padre Parkinson, no estoy preparado"

Robbie Williams ha vuelto a sacudir con fuerza el tablero de la música británica. El lanzamiento por sorpresa este viernes de su nuevo álbum, 'Britpop', tres semanas antes de la fecha oficial prevista, ha generado una gran oleada de reacciones entre fans, crítica y la propia industria musical. “Hace tiempo que lo quería lanzar. Ya basta, ahora vamos”, anunciaba el artista, de 51 años, en sus redes sociales.

Originalmente, el nuevo disco del ex Take That tenía prevista su salida para el 6 de febrero de 2026, tras haber sido retrasado previamente desde octubre del 2025 para evitar la competencia con Taylor Swift. Publicándolo ahora Williams pretende conquistar uno de los hitos más codiciados de la escena musical británica: superar el récord de álbumes número uno en el Reino Unido que comparten él y The Beatles.

Como indica su título, 'Britpop' es un proyecto que mira hacia atrás para tomar nuevo impulso. Rescata el espíritu del britpop de los años 90 —del que él también formó parte— y lo reinterpreta con una energía moderna. La producción del álbum enfatiza guitarras potentes, estructuras himno y una actitud desenfadada. "Me propuse crear el álbum que quería escribir y lanzar después de dejar Take That en 1995", ha asegurado Williams.

Nómina de invitados de lujo

Para su primer trabajo de estudio con material original en casi una década ha contado con una nómina de invitados que quita el aliento: Chris Martin de Coldplay, Tony Iommi de Black Sabbath, Gaz Coombes de Supergrass, y una composición conjunta con Gary Barlow de Take That titulada 'Morrissey'.

"He estado un poco perdido, sin saber qué hacer. Este álbum es mi forma de reconectar con lo que soy (...) Hay algo de 'Brit' ahí y ciertamente hay algo de 'pop' también. Estoy inmensamente orgulloso de esto como trabajo integral y estoy emocionado por que los fans escuchen este álbum. Yo también", explica el cantante.

Un récord muy deseado

Uno de los elementos más comentado alrededor de 'Britpop' es la posibilidad de que Williams haga historia en las listas británicas. Hasta ahora, empata con The Beatles el récord de 15 álbumes número uno en el Reino Unido como solista. Pero si 'Britpop' alcanza la cima en la próxima lista oficial de álbumes del Reino Unido —prevista para el 23 de enero tras el lanzamiento sorpresa—, Williams podrá presumir de 16 álbumes en lo más alto, estableciendo un nuevo récord absoluto para un artista británico.

El propio Williams ha hablado abiertamente sobre lo que significa este objetivo. En entrevistas recientes ha destacado que el objetivo de superar a The Beatles ocupa un lugar central en su vida profesional, incluso por encima de otros logros personales. "Sí, lo deseo más que nada en mi carrera ahora mismo, claro que sí (...) Cuando se menciona un récord así y soy yo, no sé cómo sucedió, solo sé que sucedió. Saca a relucir mi síndrome del impostor y lo primero que siento es vergüenza”, admitía en 'The Scott Mills Breakfast Show'.

“Pero luego, la otra parte, donde interviene el ego, es decir: ‘Está más allá de mi familia, mis hijos y mi esposa, lo más importante para mí en el mundo’. ¿Creo que lo merezco? No. ¿Estoy a punto de lograrlo? Sí. ¿Debería aceptarlo con los brazos abiertos? Sí. ¿Y puedo aprender a estar agradecido y feliz por ello? Agradecido, quizás, orgulloso, todavía no estoy seguro, ya veremos si pasa”, profundizaba el artista.

El lanzamiento intempestivo de 'Britpop' y la ambición de Williams recalca, por un lado, que las estrategias de lanzamiento sorpresa se han convertido en herramientas para maximizar impacto sin depender exclusivamente de campañas promocionales prolongadas. Por otro lado, sitúa a Williams en el centro de una conversación histórica sobre legado y relevancia en la música popular. Al fin y al cabo, no todos los días se tiene la oportunidad de batir al grupo más famoso de la historia.