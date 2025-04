El cantante británico habla abiertamente de su salud mental y reconoce haber sufrido su primer episodio de depresión en una década

El ex Take That ha sido diagnosticado con una afección muy común entre los marineros de hace cientos de años en largos viajes por mar

La vez que Robbie Williams y Bono tomaron juntos setas alucinógenas: "Estaba en su casa"

La fama esconde muchas veces realidades muy oscuras. La presión, la exposición mediática constante y el peso de las expectativas puede quebrar incluso a las personalidades más extrovertidas y aparentemente fuertes. Es el caso de Robbie Williams, de 51 años, que actualmente se prepara para iniciar una nueva gira en el marco de su película biográfica 'Better Man', y acaba de revelar que hace poco ha sufrió su primer episodio de depresión en una década y, para colmo, le diagnosticaron una rara enfermedad que estaba detrás de su pérdida de peso.

"Una confusa recaída"

“El año empezó con un poco de problemas de salud mental que no tenía desde hace mucho, mucho tiempo (...) Estaba triste, ansioso y deprimido”, ha confesado el cantante en una entrevista en 'The Mirror'. Aunque ahora ya se encuentra mucho mejor, no le resultó fácil atribuir esos estados de ánimo a una situación particular. De hecho, pensaba que ya había superado la depresión que le diagnosticaron en los años 90. “Pensé que era el final de la historia, y que me iría caminando al país de las maravillas. Así que esta recaída fue confusa”, añadía.

Fue entonces cuando empezó a preguntarse si su alimentación tendría algo que ver, ya que había estado utilizando un medicamento supresor del apetito "parecido a Ozempic" para bajar peso. "Había dejado de comer y no me estaba nutriendo". El cantante de 'Angels' pasó de pesar 88,5 kilos a poco más de 76 hace tan solo un par de años. Esto lo llevó a ser diagnosticado con escorbuto, una afección causada por una grave deficiencia de vitamina C que no es tan común en el mundo moderno.

"Es una enfermedad de piratas del siglo XVII", añadía el ex Take That entre risas sobre este padecimiento que era mucho más común entre los marineros de hace cientos de años en largos viajes por mar por culpa del acceso limitado a frutas y verduras frescas. Los síntomas pueden ser cansancio extremo, debilidad o irritabilidad, facilidad para la aparición de hematomas en la piel o dolor en articulaciones, piernas o músculos. Aunque es poco frecuente, la enfermedad tiene tratamiento.

La dismorfia corporal de Williams

El artista admitía que no había tomado como una advertencia las preocupaciones de su entorno respecto a su aspecto demasiado delgado. Al contrario. “Cuando tienes dismorfia corporal, si la gente dice que está preocupada por tu aspecto, piensas: 'Lo he logrado' (...) .Cuando te dicen: ‘Estamos preocupados porque estás demasiado delgado’, eso lo interpreto como: ‘Bingo. Llegué a la tierra prometida", profundizaba.