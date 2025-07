Ha sido en el Red Bull Arena de Leipzig donde el artista británico se ha sincerado sobre su delicada situación familiar

Robbie Williams y la "enfermedad de piratas del siglo XVII" que le hacía perder peso

Robbie Williams se encuentra en plena gira europea, reviviendo sus grandes éxitos frente a miles de fans con su 'Britpop Tour'. La última ocasión ha sido durante su paso por Alemania. Ha sido en el Red Bull Arena de Leipzig donde el artista británico se detuvo en seco, no para cantar, sino para abrirse con los allí presentes sobre su vida privada y la difícil situación en la que se encuentra ahora: las enfermedades de sus padres.

"Mi madre tiene demencia y ya no sabe quién soy. Ya no sabe ni dónde está. Mi padre tiene Parkinson y no puede salir de casa", ha confesado el cantante británico sobre el estado de salud de sus progenitores, Jane y Peter.

Sobre su padre, ha añadido: "Solía cantar conmigo todas las noches sobre el escenario, salir a robarme el show, ser encantador y luego venirse a los camerinos a tomarse una copa de vino tinto".

Sus padres no son los únicos familiares que están atravesando una enfermedad. También su suegra, madre de su esposa Ayda Field: "Tiene tres enfermedades: lupus, párkinson y cáncer. Es una mujer muy valiente y lucha sin parar", ha lamentado, dejando claro que "no estoy preparado" para afrontar todo.

La reacción del público fue inmediata: respeto, silencio y un largo aplauso tras sus palabras. Muchos fans han compartido el momento en redes sociales y medios como 'The Sun' o 'The Independent' han comenzado incluso a pedir un reconocimiento oficial por su trayectoria, como un posible título de Sir por parte de la monarquía británica.

Sus padres

Janet Theresa Williams, conocida como Jan o Janet, tiene 84 años y fue diagnosticada de demencia a finales de 2024. Según Robbie, la enfermedad ha avanzado tanto que su madre ya no lo reconoce ni sabe dónde está. Ella crio a Robbie en Stoke-on-Trent, tras separarse de su padre cuando él tenía solo tres años. Janet regentó varios pubs y fue un pilar en la infancia del cantante.

Peter Conway, cuyo nombre real es Peter Williams, era actor, comediante y cantante. Aunque Robbie creció con su madre, con el tiempo reconstruyó su relación con su progenitor, quien incluso llegó a compartir escenario con él en varias ocasiones.

Más allá del escenario, Robbie ha enfrentado numerosas batallas personales: adicciones, trastornos alimenticios y problemas de salud mental. Ahora, con la enfermedad de sus padres, se enfrenta a una nueva y complicada etapa que también ha decidido compartir con su público.