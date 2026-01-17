Antonia Kidman nació el 14 de julio de 1970 en Melbourne, Australia, casi tres años después que Nicole

En la historia de las grandes estrellas de Hollywood, a menudo quienes caminan junto a ellas fuera de la alfombra roja quedan eclipsadas y en un segundo plano. Es el caso de Antonia Kidman, hermana menor de la icónica actriz Nicole Kidman, todo un ejemplo de alguien que se ha labrado su propio camino en medios de comunicación y más, mientras mantiene un vínculo con su hermana que ha sido fundamental en muchos momentos de la vida de ambas.

Una trayectoria personal y profesional con luz propia

Antonia Kidman nació el 14 de julio de 1970 en Melbourne, Australia, casi tres años después de Nicole, y vivió con su familia en Sídney desde muy pequeña. Aunque el foco mediático siempre ha estado en Nicole por su carrera cinematográfica, Antonia también ha podido desarrollar su carrera profesional de forma independiente, destacando como periodista, presentadora de televisión y autora, aunque también hizo sus pinitos como actriz en sus inicios.

Comenzó su carrera como investigadora para el programa Today de Nine Network, en su Australia natal. Más tarde trabajó como reportera en NBN Television y finalmente ha sido presentadora y productora de programas propios como The Little Things, The Bigger Things y From Here to Maternity, muchos de ellos enfocados en la maternidad, el bienestar y temas de la vida cotidiana.

Su trabajo en televisión ha sido reconocido en varias ocasiones y, por ejemplo, en 2008 recibió el premio a Favorite Female Personality en los ASTRA Awards del sector mediático australiano.

Con el paso del tiempo, Antonia tambiénha probado suerte como autora literaria, escribiendo sobre crianza y estilo de vida, y más recientemente se formó como abogada de familia tras estudiar Derecho, combinando así su experiencia en comunicación con una nueva dimensión profesional.

Es decir, que su éxito ha quedado fuera del foco internacional del cine, dado que Antonia ha optado por una vida de perfil más bajo, lejos de la fama de Hollywood, incluso residiendo en lugares como Singapur con su familia y trabajo legal, algo que ella misma ha dicho que valora porque le da anonimato en su rutina profesional y familiar.

“Casi gemelas”

Todos sabemos que Nicole Kidman es una actriz mundialmente conocida por su carrera cinematográfica, resultando ganadora de un Óscar, múltiples Globos de Oro y con una trayectoria que abarca décadas. A pesar de eso, y de la distancia, su vínculo con Antonia ha sido cercano y profundo desde la más tierna infancia.

En entrevistas y apariciones públicas, Nicole ha descrito a su hermana como una “amiga íntima y apoyo emocional esencial”, destacando que la relación que comparten es tan sólida que a menudo se consideran prácticamente “como si fueran gemelas” pese a la diferencia de edad entre ellas.

Este apoyo ha sido particularmente visible en momentos de dificultad personal. Por ejemplo, durante la separación de Nicole de su marido Keith Urban tras casi dos décadas de matrimonio, fuentes cercanas señalaron que Antonia fue uno de los mayores pilares para la actriz, estando con ella y el resto de la familia para brindar apoyo emocional.

La propia idea de la complicidad entre ambas se refleja en detalles personales compartidos en entrevistas: por ejemplo, Nicole llegó a mencionar que con su hermana comparten incluso un “lenguaje secreto” desarrollado a lo largo de años de intimidad familiar, un gesto que simboliza no solo la proximidad emocional, sino una manera de proteger su relación dentro del público y los medios.

Maternidad compartida

Más allá de lo profesional, Antonia y Nicole comparten valores familiares y afectivos que han marcado su relación. Por ejemplo, Nicole ha llegado a afirmar que, aunque no tuvo más hijos propios tras su separación, siente que también ha experimentado la maternidad de nuevo a través de la vida familiar de su hermana, resaltando cómo los vínculos familiares se entrelazan incluso cuando las trayectorias personales son distintas.

La relación de Antonia con sus hijos y su papel como madre también ha sido parte de su historia personal intensa. Primero estuvo casada con Angus Hawley, con quien tuvo cuatro hijos antes de separarse, y luego contrajo matrimonio con Craig Marran, con quien ha tenido dos hijos más. Su viaje personal también incluye enfrentarse a la trágica pérdida de su primer marido, un episodio que, según varias entrevistas, la acercó aun más a su familia, incluida su hermana.

Por eso, a pesar de que Nicole y Antonia han seguido caminos profesionales muy distintos, la hermana periodista y presentadora ha mantenido un papel significativo en la vida de la estrella de cine. Antonia nunca ha vivido en la piel de Hollywood de forma permanente, pero su influencia en la vida pública y privada de Nicole ha sido clara: desde acompañarla en eventos familiares hasta ofrecer sostén en crisis personales, la relación entre ellas ha sido un pilar firme.