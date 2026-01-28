Redacción Uppers 28 ENE 2026 - 19:11h.

La actriz interpreta a Gladys Lilly en la película de terror 'Weapons', papel por el que está nominada

El actor Ed Harris está celebrando la nominación al Oscar de su esposa Amy Madigan por 'Weapons'. Durante su estancia en el Festival de Cine de Sundance de 2025, Harris, de 75 años, elogió a su esposa Madigan, de también 75 años, ante 'Associated Press'.

"Soy el marido de una nominada al Oscar. Estoy muy orgullosa de ella". Madigan recibió su segunda nominación al Oscar el 22 de enero en la categoría de Mejor Actriz de Reparto junto a las estrellas de 'Sentimental Value' Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas, así como Wunmi Mosaku ('Sinners') y Teyana Taylor ('One Battle After Another').

"Creo que nos dejó a todos boquiabiertos con Gladys", dijo Harris sobre la actuación de Madigan en 'Weapons' , una película de terror que sigue a varios personajes en un pequeño pueblo semanas después de la desaparición de un grupo de estudiantes de primaria. La Gladys de Madigan, una excéntrica villana con poderes sobrenaturales, se convirtió inmediatamente en una de las favoritas de los fans tras el estreno de la película en agosto.

Madigan ya ganó el premio a Mejor Actriz de Reparto

"Bueno, ella estaba trabajando en Atlanta, así que para mí era todo un misterio", añadió, cuando le preguntaron cómo era vivir con Madigan mientras rodaba la película. "Me enviaba fotos y yo decía: '¡Guau! ¡Bien, cariño! ¡Adelante!'. Así que está... es un poco loca, porque la temporada de premios es muy ajetreada, sobre todo para una mujer, pero está aguantando. Ya veremos qué pasa el gran día".

Madigan ya ganó el premio a la Mejor Actriz de Reparto por 'Armas' en los Premios de la Crítica a principios de este mes, y ella y Harris también asistieron juntos a los Globos de Oro el 11 de enero. Madigan declaró a PEOPLE el 22 de enero que se sentía "un poco atónita por todo el camino recorrido" tras recibir su segunda nominación al Oscar; ya había sido nominada en 1986 por su actuación en Dos veces en la vida".