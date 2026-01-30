Donald Trump ahora quiere el Oscar con 'Melania'

Sudáfrica es el primer país que ha cancelado su estreno en cines, mientras Trump habla ya de Oscar.

Estreno por todo lo alto del documental de Melania Trump. Este documental, dirigido por Brett Ratner, permite dar conocer, con una visión poco común, la vida de la primera dama estadounidense, durante los 20 días previos a la investidura presidencial de 2025.

Un particular punto de vista con imágenes que captan reuniones, organización doméstica y conversaciones privadas y que ha tenido una presentación de lujo en la Casa Blanca.

75 millones ha costado la producción y la promoción en todo el mundo. La película que se centra en su regreso a la Casa Blanca como Primera Dama reunió, en la alfombra roja, a los más afines al presidente.

Entre los presentes estuvo su nueva fan número 1, la rapera Nicki Minaj, y cómo no, numeros miembros de su Gobierno. Fue una noche en la que Donald Trump cedió el protagonismo a Melania, protagonista de este documental.

Jimmy Kimmel ha sido el mayor crítico del documental, no sabemos si tras haberlo visto o no, pero sus bromas se han cebado con él. "Es un documental que nadie verá nunca, como los archivos de Epstein, bromeba en su programa", en el que también dejaba caer que Melania por este documental y por su papel como esposa de Trump "podría ser la actriz mejor pagada del mundo".

También se ha criticado los 75 millones de dólares que ha costado la película, incluyendo la también desorbitada promoción, que ha cubierto la esfera de los Angeles, y hasta edificios de Barcelona y Madrid.

Al frente de la misma está el director Bret Rattner. "Cuando veáis la película diréis, ahora entiendo dónde se ha ido el dinero". El director fue condenado durante años al ostracismo tras las acusaciones por acoso y conducta sexual inapropiada.

Sudáfrica es el primer país que ha cancelado su estreno en cines, mientras Trump habla ya de Oscar.