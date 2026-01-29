El lado más desconocido de Melania Trump: de su familia más allá de los Trump a su vida cotidiana

Este viernes se estrena el esperado y millonario documental que protagoniza la primera dama de Estados Unidos, y promete mostrar su faceta más personal

La relación de Melania y Donald Trump: habitaciones separadas, un cambio de actitud y planes conjuntos

Este próximo viernes, 30 de enero, se estrena 'Melania', el documental que pretende desengranar la vida más desconocida de Melania Trump en los días previos a la segunda investidura presidencial de su marido, Donald Trump, y durante su retorno a la Casa Blanca como primera dama.

Protagonizada por Melania y dirigida por Brett Ratner, la película -para la que se han invertido cerca de 75 millones de dólares- promete revelar los aspectos más íntimos de su personalidad, su familia y su papel más allá de su figura pública. Y es que, durante años, la exmodelo ha sido uno de los rostros más enigmáticos del panorama internacional. Siempre impecable, siempre medida, casi siempre silenciosa, incluso cuando el caos mediático ha girado a su alrededor.

Por ello, su documental invita, por fin, a mirar detrás del personaje para descubrir a la mujer real: hija, hermana, madre, mujer y primera dama.

Los padres de Melania, Amalija y Viktor, y su hermana

Antes de llegar a la Casa Blanca, Melania era simplemente Melanija Knavs, criada en Sevnica, una pequeña localidad de Eslovenia, en el seno de una familia humilde y trabajadora, lejos del lujo y de la política.

Su madre, Amalija Knavs, trabajó como costurera en una fábrica textil y fue una influencia clave en el gusto estético de Melania. Su padre, Viktor Knavs, se dedicó al comercio y al transporte como chófer y vendedor de coches. Entre ellos dos y Donald Trump apenas hay dos años de diferencia de edad, mientras que al político y Melania les separan 24 años.

"Mi madre Amalija, elegante y trabajadora, me introdujo en la moda y la belleza. Mi padre, Viktor, me inculcó la pasión por los negocios y los viajes", aseveró la primera dama en 2016.

Durante el primer mandato de Trump como presidente, Viktor y Amalija vivieron en la Casa Blanca durante un tiempo, en la suite que ocupó la madre del expresidente Barack Obama, tal y como informó 'The New York Times'.

En 2018, trascendió que sus progenitores adoptaron la nacionalidad estadounidense tras más de 10 años de residencia en Estados Unidos, consiguiendo así el permiso de residencia permanente. Su abogado no reveló si fue Melania quien auspició su 'green card' o permiso de residencia y trabajo, el paso previo a tramitar la ciudadanía. Por aquel entonces, todo apuntó a que lo lograron través del patrocinio de su hija, justamente una de las categorías de visas familiares que Trump intentó eliminar.

Junto a ellos ha estado en todo momento la hermana mayor de Melania, Inés, con quien mantiene una relación muy estrecha. De hecho, se trata de una figura fundamental en su vida: es su confidente, apoyo y presencia fuera de los focos. "Mi hermana Inés, una mujer increíble y una amiga increíble, y yo fuimos criadas por mis maravillosos padres", añadió la eslovena hace una década.

Durante años, los medios internacionales también han hablado sobre un presunto hermanastro por parte de padre, Denis Cigelnjak, con quien no mantiene una relación conocida.

La madre de Melania falleció el 9 de enero de 2024 a los 78 años. "Con profunda tristeza anuncio el fallecimiento de mi amada madre, Amalija. Fue una mujer fuerte que siempre se comportó con gracia, calidez y dignidad", explicó la esposa del presidente estadounidense en su cuenta de X -antes Twitter-.

La última vez que el progenitor de Melania se ha dejado ver frente a las cámaras fue en mayo de 2025, cuando apareció junto al presidente.

Su vida cotidiana

Como primera dama, Melania ha adoptado menos protagonismo y más control. Su día a día en la Casa Blanca se basa en actos oficiales, recepciones diplomáticas y viajes institucionales con una rutina privada muy estructurada. Quienes han trabajado con ella coinciden en que es meticulosa, puntual y muy consciente de lo que implica cada gesto.

Una de sus principales tareas es la promoción del bienestar infantil con la iniciativa 'Be Best', y el uso responsable de las tecnologías, pero también supervisa detalles de protocolo, colabora en la organización de eventos de Estado y presta especial atención a la imagen institucional de la residencia presidencial.

Pero lejos del ruido político, Melania es una mujer de hábitos sencillos. Le gusta leer, caminar, cuidar de su hijo y rodearse de un círculo muy reducido de personas de confianza. Entre otros, figuran nombres como la diseñadora Rachel Roy, la empresaria Hilary Geary Ross y esposa de Wilbur L. Ross, exsecretario de Comercio de Trump; un puñado de viejos amigos, su fotógrafa oficial, Régine Mahaux; la diseñadora de interiores, Tham Kannalikham; y Hervé Pierre Braillard, su principal estilista y diseñador de confianza.

Muchos de estos rostros aparecerán en el documental, y Melania también mostrará cómo es su día a día para intentar romper ese estereotipo de frialdad, lejanía y casi mutismo que ha transmitido estos años.