Todo comenzó en 2021, con las acusaciones de agresión sexual a Chris Noth

El alegato de la nueva 'Sexo en Nueva York' a favor de las canas: "El pelo blanco te queda genial"

Compartir







Durante más de dos décadas, Chris Noth y Sarah Jessica Parker compartieron una relación profesional que, en apariencia, también era amistosa, y que nació en el set de Sex and the City (1998‑2004), una serie icónica que marcó a toda una generación y convirtió a sus protagonistas en íconos de la cultura popular. En ella, Noth interpretó a John James Preston, más conocido como Mr. Big, el eterno amor de Carrie Bradshaw, que era el emblemático papel que encarnaba Parker.

Sin embargo, lo que en su día parecía una sólida amistad ha acabado derivando en un enfriamiento profundo de su relación, que abre un hueco entre los dos actores que se considera prácticamente “irreconciliable”, azuzado por rumores, declaraciones públicas por ambos lados y distintos episodios polémicos que han sido la comidilla en redes sociales y titulares de prensa.

PUEDE INTERESARTE El secreto de Sarah Jessica Parker para mantenerse en plena forma a los 60 años

Una grieta que comenzó de la peor manera

La ruptura entre ambos no fue fruto de un episodio aislado, sino el resultado de una cadena de eventos que comenzaron en 2021, cuando Noth fue acusado por varias mujeres de agresión sexual en distintas situaciones que tuvieron lugar entre 2004 y 2015. Estas acusaciones, que el actor niega y califica de falsas, provocaron un terremoto en su carrera y le cerraron la puerta de varios proyectos en los que estaba potencialmente involucrado.

Como respuesta, Parker, junto con sus compañeras Cynthia Nixon y Kristin Davis, publicó un comunicado en el que decían sentirse “profundamente entristecidas” por las denuncias y expresaban su apoyo a las mujeres que dieron un paso adelante y denunciaron la situación. Este gesto fue interpretado por Noth como una señal inequívoca de distanciamiento firme y directo.

Chris Noth ha descrito la forma en que Parker y el resto del elenco gestionaron la situación como algo que le produjo “tristeza, decepción y sorpresa”, especialmente porque esperaba al menos que se hubiera producido algún contacto directo entre ellos antes de ese pronunciamiento público.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Es decir, y en palabras del propio actor, sobre su relación con Sarah Jessica Parker, afirma que “No somos amigos, creo que eso es bastante obvio,” reconociendo así que la reacción de esta tras las acusaciones supuso un importante punto de inflexión en su relación personal y profesional.

Tensión máxima en redes sociales

La relación tensa entre ambos ha vivido más allá del ámbito privado, saltando en varias ocasiones a las redes sociales de forma muy pública. Sin ir más lejos, en enero de 2026, una publicación de Noth en Instagram se volvió viral por el comentario que respondió y que muchos interpretaron como un ataque directo a Parker. El actor subió una foto entrenando con pesas, acompañado del texto motivador “¡A la m*** el Año Nuevo! ¡¡¡VAMOS!!!”, poco después de que Sarah Jessica Parker recibiera el Premio Carol Burnett Honorífico en los Golden Globe 2026.

Un seguidor comentó sarcásticamente en esa publicación: “¿Te refieres a que se j** SJP y su premio, verdad?”*, haciendo alusión a Parker y su logro reciente. Ante esto, Noth habría respondido: “Correcto”. Aunque Noth más tarde trató de bajar el tono y describió su comentario como una respuesta improvisada y sarcástica que “no merece tanta atención”, el daño ya estaba hecho y incendió aún más las especulaciones sobre que existiera una posible enemistad personal real que estuviera permeando a la esfera pública.

Más allá de la pantalla: profesionales y distancia personal

El distanciamiento entre Noth y Parker no solo ha dejado huellas en sus relaciones personales, sino también en su trayectoria profesional. La decisión de HBO Max de sacar de la secuela de Sexo en Nueva York, titulada And Just Like That…, estrenada en diciembre de 2021, al personaje de Mr. Big está directamente relacionada como una de las consecuencias de las acusaciones públicas entre Noth y Parker, y es la demostración de que existe una fractura que incluso ha afectado al devenir de la serie que les unió en pantalla.

Parker, que fue uno de los motores principales, y fuerza creativa, tras Sexo en Nueva York y el resto de series y películas relacionadas, ha seguido adelante con la narrativa de la serie sin incluir a Noth en la historia actual, mientras que el actor ha buscado seguir en activo a través de otras colaboraciones, y además ha hablado sin tapujos sobre lo ocurrido.

Las desavenencias entre ambos se han descrito en los medios como una mezcla de decepción personal, gestión pública de crisis y desencuentros sobre cómo lidiar con acusaciones graves, situación que ha transformado lo que inicialmente fue una amistad profesional duradera en una relación prácticamente rota y, para muchos, irreconciliable.