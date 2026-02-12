La primera fecha confirmada de 'Omega 30 aniversario' es el 3 de junio dentro de Noches del Botánico

Bowie, Camarón o Morente: otros visionarios que revolucionaron la música antes que Rosalía

Cuando 'Omega' vio la luz en 1996 no fue simplemente un nuevo álbum de Enrique Morente. Aquello fue una fractura estética, cultural y conceptual en la historia del flamenco cuya huella aún perdura. Tres décadas después su hijo, Kiki, ha anunciado una gira para homenajear una obra fundamental de la música patria de la mano de Lagartija Nick, el mismo grupo con el que la grabó el cantaor granadino.

"No sólo es un disco, es la lucha de unos artistas defendiendo ese trabajo contra viento y marea. Kiki Morente representa ahora la juventud y la perspectiva dentro de Omega. Desde su mirada de niño en 1996 a su responsabilidad de 2026. Lagartija Nick simboliza ahora la experiencia, lo viejo en busca del alma joven del proyecto", reza el comunicado oficial compartido por por el artista junto a un cartel que rememora la portada original.

La colaboración entre Morente y Lagartija Nick no solo desafió las fronteras del género, sino que redefinió lo que el flamenco podía ser en el contexto de la modernidad. Más que buscar una simple mezcla de estilos, 'Omega' proponía una relectura radical del lenguaje de esta música folclórica desde una lógica contemporánea.

"Molestar es necesario"

La introducción de guitarras eléctricas distorsionadas, estructuras propias del rock alternativo y una producción sonora agresiva rompía con los códigos tradicionales del género. Por supuesto, fue recibido con un sonoro pataleo por los más puristas, que no quisieron o no supieron ver que la esencia jonda, la expresividad desgarrada y la arquitectura rítmica del cante seguían vivas en la voz de Morente, quien se encogía de hombros ante las acusaciones de herejía: "Molestar es necesario. Si no molestas a alguien es que no estás arriesgando".

Otro de los elementos más revolucionarios de 'Omega' fue su dimensión poética. Morente no eligió letras convencionales, sino que articuló el disco en torno a textos de Federico García Lorca y versiones flamencas de canciones de Leonard Cohen. El resultado fue una obra de alta densidad cultural, donde música, poesía y vanguardia dialogaban en igualdad de condiciones.

La influencia de 'Omega' no fue inmediata, aunque buena parte de los medios especializados lo reconocieron como uno de los grandes discos del año. Con el paso del tiempo se convirtió en una referencia obligatoria para nuevas generaciones de artistas. Su impacto se percibe en el surgimiento de un flamenco contemporáneo más libre, experimental y transdisciplinar, visible en propuestas como las de Niño de Elche, Rosalía, Rocío Márquez o Derby Motoreta’s Burrito Kachimba.

Kiki Morente, Lagartija Nick y amigos

En 2016, cuando el legendario cantaor ya había fallecido, sus tres hijos celebraron tres conciertos por su 20 aniversario, y ahora llega una nueva ocasión de celebrarlo en directo en una gira que juntará a Lagartija Nick con Kiki Morente y amigos.

"Omega 30 aniversario se basa en los diferentes encuentros artísticos que representa el disco. Los encuentros se superponen, Morente-Cohen, Morente-Lagartija Nick, Morente-Cohen-Lagartija Nick. Y Lorca como maestro de ceremonias. El disco Omega se representa en directo casi por completo, ampliado por las canciones que quedaron fuera del disco pero muy dentro del espectáculo. Una revisión desde los más profundo para sublimar la esencia de un proyecto rupturista y transformador", han anunciado.

La primera fecha confirmada es el 3 de junio dentro de Noches del Botánico, aunque se esperan también paradas en Granada, Sevilla y Barcelona. Todo para celebrar ese momento histórico en el que el flamenco dejó de ser únicamente herencia para convertirse también en exploración de lo desconocido.