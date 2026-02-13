El motivo por el que Sean Connery se negó a ser Hannibal Lecter

El director Jonathan Demme tenía en mente al actor escocés como primera opción para 'El silencio de los corderos'

La otra vida de Sean Connery: terapias con LSD, evasión de impuestos en España y un odio íntimo a James Bond

Hoy no podemos imaginar al refinado y terrorífico Hannibal Lecter de 'El silencio de los corderos' con otros rasgos que no sean los de Anthony Hopkins. Aunque otros actores han interpretado antes y después al célebre psiquiatra asesino -como Brian Cox o Mads Mikkelsen-, la versión de Hopkins es, sin duda, la más influyente y reconocida, pero todo pudo haber sido muy distinto si la idea original del director Jonathan Demme hubiera llegado a buen puerto.

Hay que recordar que la película de 1991, basada en la novela homónima de Thomas Harris, seguía las pesquisas de la agente del FBI Clarice Starling, quien para resolver un caso de asesinato en serie recurría al encarcelado Lecter en busca de pistas. Demme tenía en mente desde el principio a Sean Connery, quien en ese momento seguía siendo un buen reclamo en taquilla tras éxitos como 'Los intocables de Eliot Ness' o 'Los inmortales'.

Primera opción y una respuesta rotunda

Para el director de 'Stop Making Sense', el actor escocés poseía una "feroz inteligencia" y una fuerte presencia física, cualidades que, en teoría, podían traducirse muy bien al carácter complejo de Lecter. De hecho, fue a él al primero que enviaron el guion, según admitió el cineasta en varias entrevistas.

Sin embargo, la respuesta de Connery fue rápida y clara. "Pensó que era repugnante y que no soñaría con interpretar ese papel”, rememoraba el director. El eterno James Bond no estaba interesado en interpretar un personaje tan perturbador y moralmente extremo. Su negativa fue tan rotunda que, en palabras de Demme, ni siquiera consideraron insistir en ello.

Segunda opción y un acierto de lleno

Fue entonces cuando desviaron la atención hacia Hopkins, que en aquel momento estaba trabajando en 'M. Butterfly' y que era un intérprete bastante menos popular. Cuando el protagonista de 'El hombre elefante' leyó el guion quedó impresionado, considerándolo uno de los mejores personajes que había visto. Hubo acuerdo y ya en la primera lectura del guion antes de rodaje Demme se dio cuenta de que había dado en el clavo.

Hopkins solo necesitó 16 minutos en pantalla para convertir al doctor Lecter en uno de los villanos más emblemáticos del cine y en un icono cultural. El filme, además, se hizo con los cinco principales premios de la Academia, incluyendo Mejor Película, Director, Actor, Actriz y Guion adaptado.

Solo podemos imaginar cómo habría el personaje interpretado por Connery, pero difícilmente habría superado a la versión que terminó en pantalla y que se convirtió en un referente del cine de terror y suspense psicológico.