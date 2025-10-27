Inés Gutiérrez 27 OCT 2025 - 20:01h.

Desde su juventud la música ha sido una de las grandes pasiones del actor Anthony Hopkins

MadridMuchas de las películas en las que ha intervenido son consideradas obras de gran calidad, imprescindibles para los amantes del séptimo arte. Sin embargo, y por muy orgullosos que esté de su carrera en el mundo de la interpretación, hay otras muchas facetas que apasionan a Anthony Hopkins y que, por suerte, ha podido mostrar a lo largo de su vida.

El actor, conocido por sus papeles en películas como El silencio de los corderos, Hitchcock o Thor, es también un gran apasionado de la música y no solo de escucharla. Le gusta tocar y también componer, algo que no es demasiado conocido sobre él, pero que le ha acompañado durante toda su vida, porque con solo 27 años compuso un vals.

Anthony Hopkins, el genio que también compone música clásica

A lo largo de los años, Anthony Hopkins ha trabajado duro para construir su carrera como actor, desde sus inicios hasta el lugar que ocupa actualmente, siendo considerado un gran intérprete y referencia para muchos quienes aspiran a poder seguir sus pasos. Ha participado en películas de culto y también en otras un poco más comerciales, sin preocuparse de cómo estas decisiones eran recibidas por los más críticos.

Gracias a eso, la legión de gente que ha podido disfrutar de su talento ha sido mayor y ha ido aumentando con el tiempo. También le ha permitido vivir más cómodamente, algo indispensable si tenemos en cuenta que nació en 1937 y consiguió sus primeros proyectos cinematográficos con 23 años. Desde entonces no ha parado de trabajar, pero eso no quiere decir que no tenga otras aficiones que le resulten apasionantes, como sucede con la música.

Además de un gran actor, Hopkins es también compositor, aunque durante mucho tiempo no se atrevió a que sus partituras salieran a la luz y pudieran ser interpretadas. Esto cambió hace unos años, cuando puso música a algunas de las películas en las que ejerció como director. Él trabajó como músico en las bandas sonoras August (1996) y Slipstream (2007).

"Soñé durante años que las ideas y las melodías que garabateaba en papeles acababan convertidas en trabajos que podía interpretar una orquesta y ver ese deseo convertido en realidad es algo que me encanta", reveló el propio actor en la radio británica Classic FM, responsable de llevar parte de su música a los teatros. Fue de la mano de la Orquesta Sinfónica Ciudad de Birmingham (CBSO). Ellos interpretaron las obras de Hopkins en el escenario del Birmingham Symphony Hall y la grabación de ese concierto se convirtió en un disco.

También en 2013 y gracias al holandés André Rieu, Hopkins pudo ver sus obras cobrar vida en un concierto en Viena. En este caso se trataba del vals que había compuesto cuando solo tenía 27 años y que nunca había llegado a olvidar. “Compuso este vals en un papel y nunca ha sido escuchado. Nunca lo hizo, estaba muy asustado”, explicó Rieu ante el público, junto a su Orquesta Johann Strauss. “Os puedo decir que es maravilloso. Excitante, romántico, apasionante, fílmico”.

El actor se encontraba entre el público y pudo disfrutar de lo que su melodía provocó en la audiencia, que se levantó a aplaudirle una vez finalizada.