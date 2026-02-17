Algunos de los himnos más famosos de Madonna, Cyndi Lauper o Bangles llevaban su firma

Clásicos del rock que todo el mundo ama pero sus autores odian

Puede que el nombre de Billy Steinberg no te diga absolutamente nada. Pero si escuchas una de sus canciones lo más probable es que te la sepas entera, e incluso que la hayas cantado en algún karaoke. Porque Steinberg, fallecido a los 76 años a causa de un cáncer, no era un artista de escenario, sino un compositor que, junto a su inseparable Tom Kelly, construyó algunos de los mayores himnos de los 80 y los 90 sin necesidad de protagonismo, sin foco mediático y sin culto a la personalidad.

Steinberg y Kelly formaron una de esas parejas, como Lennon y McCartney, Jagger y Richards o Rodgers y Hammerstein, que firmaron canciones capaces de definir generaciones, carreras y momentos vitales. Temas que no solo funcionaron comercialmente, sino que se integraron en la memoria colectiva.

Pocas inclusiones más acertadas que la suya en el Salón de la Fama de los Compositores, algo que ocurrió en 2011. Para entender su trascendencia, basta con repasar cinco canciones que prácticamente todo el mundo conoce, aunque nadie sepa quién las escribió.

'Like a Virgin' - Madonna (1984)

No es solo una canción provocadora, es una de esos temas que encapsulan en sí mismos el zeitgeist de su tiempo y que elevó a Madonna a la categoría de superestrella global. Steinberg escribió la letra desde una perspectiva emocional, no sexual. La idea original hablaba de alguien que, tras varias relaciones fallidas, vuelve a sentirse vulnerable y limpia emocionalmente al encontrar el amor verdadero. Madonna la reinterpretó desde su imaginario erotizado y la convirtió en un símbolo generacional.

True colors - Cyndi Lauper (1986)

Es una de las grandes baladas de la empatía y la identidad personal de los años 80. Le proporcionó a Cyndi Lauper su segundo número uno en EEUU. Steinberg la compuso inspirándose en la vulnerabilidad real de las personas, no en una historia concreta de amor romántico. Por eso funciona como himno LGTBIQ+, como canción de apoyo emocional y como mensaje de aceptación personal al mismo tiempo. Desde Phil Collins a Miley Cyrus, pasando por Justin Timberlake o Alicia Keys, se enamoraron de ella y realizaron sus propias versiones.

'So Emotional' - Whitney Houston (1987)

Fue uno de los grandes éxitos del segundo disco de Whitney Houston y su sexto número uno consecutivo en el Billboard Hot 100. Aquí Steinberg cambia la introspección por la explosión emocional. Es un canción sobre el conflicto entre razón y deseo, entre control y sentimiento, milimétricamente pensada para que la emoción crezca progresivamente. Y encaja perfectamente con la potencia vocal de Whitney, que despliega su primoroso rango de tres octavas con un control absoluto.

'Eternal Flame' - Bangles (1988)

El título se inspiró en la 'llama eterna' real que Steinberg vio durante una visita a Graceland, la mansión de Elvis Presley. A partir de ahí construyó una canción sobre el amor idealizado, frágil y casi sagrado que se convirtió en una de las grandes baladas pop de los 80, número uno en nueve países. Steinberg describió su sonido como una mezcla perfecta entre The Beatles y The Byrds. Musicalmente, destacaba por su complejidad en la progresión de acordes y el uso de un puente dramático que elevaba la dinámica emocional de la pieza a niveles mágicos.

'I'll Stand By You' - Pretenders (1994)

Steinberg y Kelly compusieron esta pieza junto a Chrissie Hynde, unión que equilibró la actitud rockera y cruda de ella con la estructura melódica infalible característica de ellos. La líder de Pretenders incluso tuvo dudas sobre si publicarla porque sentía que era demasiado comercial y blanda para su estilo, pero las disipó cuando Noel Gallagher le confesó que habría matado por escribirla él. El resultado fue un himno trasversal de lealtad absoluta, de apoyo incondicional en los momentos difíciles, que funciona en bodas, despedidas, homenajes y crisis personales. Y pocas canciones logran eso.