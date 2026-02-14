La canción que Patti Smith compuso tras la muerte de su marido y aún la emociona

La neoyorquina hizo 'Farewell Reel' en homenaje a Fred 'Sonic' Smith: "Cada línea era verdadera"

La historia de cómo 'Because the night' pasó de ser un descarte de Springsteen a un himno universal de Patti Smith

Hay canciones que nacen como un necesario acto de supervivencia. 'Farewell Reel' es una de ellas. Escrita por Patti Smith tras la muerte de su marido, Fred 'Sonic' Smith, este tema no es solo un homenaje íntimo, sino una cápsula emocional donde la madrina del punk volcó amor, pérdida, memoria y trascendencia. Décadas después, sigue siendo una herida abierta y, al mismo tiempo, un refugio.

La cantautora neoyorquina no pudo ocultar la profunda emoción que le embargó al volver a escucharla en su reciente intervención en el podcast 'All There Is with Anderson Cooper'. " Recuerdo cada línea de esa canción, y cada una de ellas es verdadera", le confesaba al presentador.

La historia de Patti y Fred es una de las más singulares del rock. Ella, poeta, performer, icono punk y figura central de la contracultura neoyorquina. Él, guitarrista de MC5, banda fundamental del proto-punk de Detroit. Se conocieron en los años 70, pero no fue hasta finales de esa década cuando sus caminos se unieron definitivamente. Su relación se construyó desde la complicidad creativa y una visión común de la vida, con la música, la literatura, la espiritualidad y la familia como ejes.

Los años del retiro

Tras años de intensidad artística tomaron la radical decisión de alejarse del foco mediático y mudarse a Detroit para formar una familia. Patti prácticamente se retiró de la escena musical durante los años 80 para dedicarse a la crianza de sus hijos, mientras Fred continuaba con proyectos musicales más discretos. Aquella etapa, lejos de los escenarios, consolidó un vínculo profundo, basado en lo cotidiano, el cuidado mutuo y una intimidad que pocas veces se ve en el mundo del rock.

Todo cambió en 1994, cuando Fred Smith murió repentinamente a los 45 años a causa de un fallo cardíaco. Para ella la pérdida fue devastadora. No solo se quedó sin su compañero de vida, sino también sin su ancla emocional y espiritual. El duelo la dejó desorientada, rota y sin un marco claro para reconstruirse. En ese contexto nace 'Farewell Reel', incluida en el álbum' Gone Again' (1996), el álbum que marcó su regreso a la música tras años de silencio.

Serenidad dolorosa

La canción es, esencialmente, una elegía. No hay artificio ni retórica excesiva. Lo que sí hay es despedida, amor, aceptación y una serenidad dolorosa. Musicalmente es contenida, casi desnuda, lo que potencia su carga emocional. Patti no canta desde la rabia ni desde la protesta, sino desde el recogimiento y vulnerabilidad.

En la conversación con Anderson Cooper, la artista dejó claro que sigue siendo una pieza emocionalmente inabordable para ella. "Perdón, es tan triste..., pero también optimista. Ha sido agradable escucharla, pero es tan doloroso", admitía entre lágrimas tras escuchar un fragmento. En términos simbólicos, 'Farewell Reel' es una despedida que no cierra, sino que permanece abierta. No es un adiós definitivo, sino un hasta siempre.

'Gone Again', el álbum que la acogía, también representó en su momento un punto de inflexión en la vida artística de la autora de 'Horses'. Tras la muerte de Fred, regresaba a la música desde la necesidad de expresarse para sobrevivir. Aquella era una obra atravesada por la pérdida, la espiritualidad y la fragilidad humana, y la canción de Fred constituía su núcleo emocional. Por eso, más de 30 años después sigue siendo imposible para Patti escucharla sin quebrarse.