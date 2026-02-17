La nueva versión inédita de una canción de Mecano que ya abordaba los bajos fondos de los 80

BMG publica una versión inédita de 'Cuerpo y corazón', canción incluida en su recopilatorio 'Ana / José / Nacho'

Mecano abre el cajón y recupera canciones olvidadas para que te las bailes

Mecano fue un fenómeno tan descomunal en la España de los 80 y 90 que muchas veces sus brillantes melodías eclipsaban la carga crítica de sus letras. El trío siempre abordó temas sociales y realidades incómodas, en ocasiones hasta controvertidas para su época, como 'Mujer contra mujer' o 'Barco a Venus', pero lo hacía de esa forma tan suya que le permitía sonar en la radio sin generar polémica.

'Cuerpo y corazón' era una de esas canciones capaces de introducir con ligereza temas tabú en el mainstream. Publicada en 1998 como tercer sencillo del recopilatorio 'Ana / José / Nacho', y compuesta por Nacho Cano, fue una de las últimas canciones del grupo antes de su separación. Ahora vuelve remozada en una versión inédita en plataformas digitales, acompañada de un remix y una versión acústica que permiten redescubrirla desde otro ángulo. Es lo más cerca que podemos estar ahora mismo de un regreso de Mecano.

Deseo y contradicción

A primera escucha 'Cuerpo y corazón' parece una historia sencilla de deseo y contradicción, pero en realidad recorre la distancia entre lo que sentimos físicamente y lo que somos capaces de sostener emocionalmente. Concretamente pone voz a una mujer que cada noche vende su cuerpo en los bajos fondos, preguntándose al amanecer si todavía queda espacio para sentir: "yo ya no sé si hoy me quiero algo".

Si algo caracterizaba las mejores canciones de Mecano es que no trataban de moralizar ni predicar con grandilocuencia y sensacionalismo, sino que mostraban una experiencia interna que mucha gente ha vivido alguna vez sin convertirlo en un discurso pesado. Lo envolvían en melodías accesibles y arreglos amables que entraban por facilidad pero se quedaban resonando por dentro, y lo trufaban de elementos costumbristas y perfectamente reconocibles.

'Cuerpo y corazón' pertenece a esta tradición, ofreciendo una mirada amarga y reflexiva sobre cómo el placer puede transformarse en mercancía. A finales de los noventa, no era habitual que el pop comercial abordara de forma tan directa temas como la prostitución, la adicción o la pérdida de autoestima femenina. Mecano lo hacían desde su mirada única y, de algún modo, adelantada a su tiempo.

El lanzamiento de esta versión inédita del tema forma parte de la serie de grabaciones y maxisingles que BMG está publicando por primera vez en digital. El remix subraya su dimensión más pop, mientras que la versión acústica desnuda aún más la fragilidad del relato. Un lanzamiento que no solo reactiva el catálogo del grupo más influyente del pop español, sino que reivindica un pop incómodo al mismo tiempo que tarareable.

Letra de 'Cuerpo y corazón'

De las amigas y el pasado

Guardé el recuerdo en la canción

Las fotos del bachillerato

Y los buenos ratos

No sé el momento ni la razón

En que puse a la venta

Cuerpo y corazón

Ahogando el alma en cada cama

Por las esquinas del amor

Viviendo de las inyecciones

Suero de erecciones y sudor

Y a la mañana

Yo ya no sé, si hoy

Me quiero algo

Y los bandidos llaman zorras

A las que viven como yo

Lo que otras cobran en roperos

Joyas o cruceros

No sé el momento ni la razón

En que puse a la venta

Cuerpo y corazón

Y yo maldigo a aquel primero

Y a la madre que me parió

A la dureza del dinero

Y al momento de la soledad

Por la mañana

Yo ya no, sé si hoy

Me quiero algo

Y a la mañana

Yo ya no sé, si hoy

Me quiero algo