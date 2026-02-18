Un equipo de Informativos Telecinco ha visitado las obras de restauración de los frescos de Goya en Madrid

Por qué el teatro vuelve a ser el espectáculo favorito de los españoles: "Es un espacio para entendernos"

Compartir







En Madrid pocos saben que a escasos metros del ruido del tráfico de Madrid y en uno de los paseos más transitados hay un gran tesoro del arte español. Un equipo de Informativos Telecinco ha visitado la ermita de San Antonio de la Florida, donde se están realizando las labores de restauración de los frescos que pintó Goya. Informa en el vídeo Rocío González.

La ermita se encuentra cubierta de andamios. A 14 metros de altura se puede comprobar el estado de la restauración de la cúpula prácticamente ya terminada. "Para evitar lo que es la entrada de humedad y de filtraciones de agua. En una capa de yeso se coloca la plancha de plomo, en este caso son planchas de 2,5 mm de espesor, van solapadas una sobre otra", explica Luis Pérez de Pradas, directos de Inmuebles y Medio Natural de Patrimonio Nacional.

Sometida a una rehabilitación integral para mejorar su eficiencia energética. Y salvaguardando, ante todo, la fragilidad de lo que alberga en su interior. "El principal problema que teníamos al afrontar esta obra era la repercusión que podía tener en los frescos. Se ha estado continuamente vigilando que no fueron afectados ni por vibraciones ni por humedades. La tumba de Goya se ha protegido con una protección de madera", detalla Ángel Balao, jefe de Restauración de Patrimonio Nacional.

Nunca antes nadie, salvo los restauradores y el propio Goya había estado tan cerca de estos impresionantes frescos. "Llevo 20 años viéndolos y no me dejan eso nunca de verlo, siempre descubro algún detalle nuevo", añade Balao. Una auténtica maravilla que en primavera volverá a abrir sus puertas al público.