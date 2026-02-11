La exposición de Javier Aranburu, 'El límite de lo real', que propone un juego visual para adivinar lo que es real y lo que es inteligencia artificial

Una fotografía que aparentemente parecen mujeres reales, no lo son. Su autor ha confesado que nunca existieron. Es una obra generada por inteligencia artificial, aunque llegó a ganar un certamen pensado tan solo para imágenes reales. El impacto fue inmediato y el debate inevitable. Si una foto puede engañar incluso a los expertos, pero entonces ¿Cómo es posible distinguir la realidad del artificio?

Si le gusta mirar y adivinar si se trata de algo real o creado con inteligencia artificial, la exposición 'El limite de lo real' es todo lo que buscas. Cuando parece que la fotografía parece hecha con inteligencia artificial, los expertos sorprenden: "Tiene un pequeño truquito y es que mientras hacía la foto iba alimentando a los peces koi para que se estuvieran moviendo", explica Javier Aranburu.

Disponible hasta el seis de marzo

En esta exposición, Javier dispara y expone fotos tradicionales y otras creadas enteramente por IA: "Siempre tiene que haber un creador detrás porque al final tú tienes que tener la idea". Esta muestra nos invita a entrenar el ojo para distinguir qué imagen es real y cuál está hecha con IA. "Llega un momento que la perfección te puede inducir a dudar". Una experiencia que no solo te ayuda a diferenciar qué es real y que no, sino que también te ayuda a apreciar otros aspectos que hasta entonces dábamos por hecho.

Esta exposición se encuentra en la Galería de Arte de Javier Aranburu. Estará disponible desde este pasado seis de febrero al seis de marzo. Es una experiencia inmersiva que propone un juego visual y conceptual que trata en descubrir qué imágenes están hechas con cámara y cuáles han sido creadas con IA. Pero como dice el fotógrafo y creador, detrás de todas las imágenes hay un autor.