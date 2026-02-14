Iván Sevilla 14 FEB 2026 - 12:37h.

Vestidos de saeteros, los miembros de la chirigota del Bizcocho cautivaron al jurado con su humor surrealista

'DSAS3', de Jesús Bienvenido, ganó en comparsas, mientras que 'El sindicato' triunfó en los coros y '¡Que no vengan!' en cuartetos

Compartir







CádizHito histórico el que ha vivido el Carnaval de Cádiz este 14 de febrero al ganar el concurso oficial por primera vez una chirigota sevillana. La agrupación que había alcanzado la final llamada 'Ssshhh' del Bizcocho.

Sucediendo a 'Los Calaíta', que triunfaron en 2025, los integrantes del grupo de Antonio Álvarez Cordero y Pablo de la Prida se impusieron a otra de las favoritas: 'Una chirigota en teoría' sobre Stephen Hawking.

Para el jurado del Gran Teatro Falla, los vestidos de saeteros fueron mejores al obtener 944,57 puntos en total, por encima de los 916'15 que otorgaron a 'Los Amish del mono, fuimos a por piononos', de Alejandro Pérez (el Peluca).

La agrupación carnavalera de Miguel Ángel Llull que representaba al astrofísico británico recibió 910'14 puntos para acabar en el tercer puesto y el último fue para 'Los que van a coger papas', de José Guerrero Roldán (el Yuyu).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

'Ssshhh' ha vencido con el primer premio en este COAC 2026, exhibiéndose en un balcón y ofreciendo un repertorio donde la música cofrade y el humor negro, pero también surrealista jugando con la ironía, han sido protagonistas.

En sus pasodobles y cuplé ya tanto en cuartos como en semifinales habían hecho referencia a Rafa Nadal, Juanma Moreno, el Rey Emérito o a temas como los cribados del cáncer de mama, las balizas V16 y las cofradías, por supuesto.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

'DSAS3', de Jesús Bienvenido, ganó en comparsas

Si los saeteros que escogieron esas letras en alusión al silencio para presentarse al Carnaval de Cádiz gustaron mucho, también lo han hecho este año los ganadores de la modalidad de comparsas: 'DSAS3', de Jesús Bienvenido.

Quienes ya triunfaron en la pasada edición con 'Las Ratas' recibieron 998,29 puntos, Vestidos como bufones, querían criticar la crisis que vive la sanidad pública en nuestro país por acciones de los políticos.

Por detrás, aunque no muy alejados en la puntuación, se situaron 'Los Humanos', del mítico Antonio Martínez Ares, que sumaron 991,78. Representaban a unos ancianos con sus bastones.

Por su parte, 'El Patriota' de Jesús Gómez, obtuvo 934,97 puntos, mientras que en cuarto y último puesto quedaron 'Los invisibles' de Manuel Cornejo, con 932,96.

'El sindicato' triunfa en los coros y '¡Que no vengan!' en cuartetos

En el Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval (COAC) de Cádiz igualmente premió con el primer puesto a 'El sindicato' en la modalidad de los coros, donde gran cantidad de personas abarrotan las tablas del Gran Teatro Falla.

Con sus 957'86 puntos del jurado, los miembros del grupo han centrado sus letras en los trabajadores durante todo el certamen, hablando especialmente de los autónomos y de convenios colectivos.

De Julio Pardo, Antonio Rivas y Antonio Pedro Serrano 'el Canijo', el coro quedó clasificado por delante del segundo premiado: 'La Esencia', que recibió 944'43 puntos en la final. 'Las Mil Maravillas' y 'ADN' fueron los terceros y cuartos con 927,83 y 915,64 puntos respectivamente.

Dentro de la modalidad de los cuartetos, los menos numerosos en integrantes que suben al escenario del COAC, se llevaron la gloria '¡Que no vengan!' de Miguel Ángel Moreno y Ángel Gago, con 910 puntos por parte de los jueces.

Su humor en los anteriores pases ya había dejado grandes momentos al mencionar El Ventorro (a donde fue a comer Carlos Mazón el día de la trágica dana en Valencia), al cómico Manu Sánchez o al drama de la vivienda en Cádiz.

Triunfaron por delante del segundo cuarteto clasificado: 'Crónica de una muerte más que anunciada' de Antonio Beiro, que obtuvo 878,30 puntos, mientras que los llamativos 'Los latin king de la calle Paskin' de Manu Peinado, acabó con 839,20.