"Llevan haciendo el mismo disco durante 40 años y siguen petándolo", así se refería recientemente Loquillo a Hombres G, pero esta vez no con la típica condescendencia de quien mira por encima del hombro, sino con admiración absoluta por la capacidad de supervivencia del grupo que "más insultos por metro cuadrado" recibió en los años 80.

Ese grupo es la banda sonora emocional de varias generaciones que crecieron, fueron de fiesta y se enamoraron por primera vez con sus canciones. Después sus hijos las heredaron en casa y los nietos las descubren hoy en playlists digitales. Ahora un puñado de bandas amigas y compañeros de viaje han reinterpretado ese legado en un disco tributo a través del sello Vinylroute que ya está disponible en formato físico y descarga digital.

La iniciativa nació de conversaciones, correos electrónicos y mensajes entre músicos, sellos y amigos con el objetivo de rendir homenaje moral y musical a David Summers, tanto con Hombres G como en su trayectoria en solitario. La consigna era hacer algo bonito, no algo grande. Algo honesto. Algo sincero. Algo que no pareciera industria, sino amistad.

El proyecto 'Tributo Amigos VinylRoute a David Summers' se grabó durante meses de trabajo conjunto, con artistas eligiendo canciones que habían marcado su propia adolescencia o trayectoria, y terminó con la fabricación de un vinilo de edición muy limitada a través de Mad Vinyl Music, pensado para coleccionistas y melómanos.

Puente generacional

Los participantes no llegan desde un solo estilo ni desde una sola escena. Vienen del pop, del rock, del punk, del indie, del underground y del mainstream. Algunos son parte directa del ADN musical de los 80 y 90, otros pertenecen a generaciones posteriores pero todos comparten que han sido oyentes antes que músicos.

Eso es lo que explica que el tributo no suene uniforme. Cada versión es una lectura personal y distinta. Aquí encontramos desde 'Marta tiene un marcapasos' reconvertida en torpedo pop-punk de la mano de The Gachises hasta 'Nassau' pasada por el filtro country-folk de Los Limones, o el 'Dejad que las niñas se acerquen a mí' desde el prisma de pop preciosista de Un Pingüino en mi ascensor.

La nómina de invitados incluye desde ilustres compañeros generacionales como Los Nikis, Sabino Méndez, La Guardia, Los Secretos y Los hermanos Dalton con Javier Ojeda a bandas jóvenes como Ecléctica, Alarmantiks o The Follador's.

Un acto de memoria compartida

El disco se presentó en directo el pasado 23 de enero en la Sala Mon de Madrid ante un público igual de intergeneracional que la nómina de artistas participantes: gente que había crecido con esas canciones, gente que las había descubierto después, músicos que las versionaban y oyentes que las reconocían desde la primera nota.

El propio David Summers ha recibido con entusiasmo el tributo. En un post en sus redes sociales enseñaba con orgullo el vinilo, agradecía a los participantes ("a todos os mando un besazo enorme") y recordaba que los beneficios del mismo serán para la fundación Cirujanos en Acción. Genio figura.