Redacción Uppers 14 ENE 2026 - 12:50h.

El líder de Hombres G amenizó la gala literaria acompañado únicamente por el pianista Basilio Marti, fiel escudero de Antonio Vega

David Summers, orgulloso de que su hijo Daniel se abra camino en la música: "Que persiga sus sueños y no tenga miedo a nada"

David Summers lleva más de cuatro décadas haciendo disfrutar a varias generaciones al frente de los incombustibles Hombres G, pero en la gala de los premios Zenda 2026, presidida por la reina Letizia y presentada por Arturo Pérez-Reverte, ha mostrado su faceta más 'crooner' en una íntima actuación acompañado únicamente por el piano mágico de Basilio Marti, fiel escudero de Antonio Vega durante casi 20 años.

"Me encanta cantar para amigos que saben ordenar las letras y para nuestra reina, que no es la primera vez que lo hago", anunciaba el cantante, de 61 años, frente a una audiencia repleta de personalidades, tanto del arte como de la política y el mundo empresarial, entre ellos su pareja Christine Cambeiro y su hijo Dani, que también se dedica a la música. El cantante y bajista de Hombres G aprovechó las circunstancias del evento para ofrecer un mini recital más introspectivo, con versiones desnudas de canciones no tan habituales de su repertorio.

Un recital muy íntimo

Comenzó la actuación con una lectura muy especial de 'La carretera', un tema que apareció en el segundo disco de la banda, 'La cagaste... Burt Lancaster' (1986) y que después haría suyo Antonio Vega. "Uno de los premios más importantes que me ha dado la vida es que Antonio hizo una versión de esta canción y la consideraba prácticamente suya. La cantaba en sus conciertos acompañado de Basilio", presentaba Summers. Después acometió la emotiva 'Temblando', un clásico de Hombres G que pasó un tanto desapercibido cuando se publicó en 1987 pero con el tiempo se ha convertido en uno de los más queridos por los fans.

Una gala con numerosos rostros populares

La segunda edición de estos premios auspiciados por la revista digital Zenda que reconocen la labor literaria, editorial y el fomento de la lectura contó con la presencia de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso; el ministro de Transportes, Óscar Puente; el de Justicia, Félix Bolaños; y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, además de la reina Letizia. Además, se vieron numerosos rostros conocidos del mundo artístico como Alejandro Amenábar, Loquillo, Julia Navarro, Javier Cercas, Luis Alberto de Cuenca o Megan Maxwell, además de líderes empresariales como Ana Botín.

El Premio Zenda de Honor fue para Enrique Vila-Matas por "desafiar desde hace medio siglo las convenciones y rutinas literarias", marcando la literatura en lengua española de las últimas décadas. "Un escritor es un tipo que se quita los guantes, se frota las manos, cuelga el abrigo y se atreve a todo”, declaraba el escritor en su discurso. En la categoría de Ópera Prima, el premio recayó en Esther López Calderón, editora de Uppers, por 'Pipas', quien se lo dedicó a “a quienes lidian con el fuego interno que les empuja a escribir un libro”.