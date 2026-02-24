Así es la actriz que interpretará a Audrey Hepburn en la nueva 'Desayuno con diamantes'

Lily Collins lleva casi diez años persiguiendo este papel

Antes de meternos en faena, conviene tener presente un matiz importante: hoy no hablamos de un remake, ya que esta nueva producción que ha puesto a medio Hollywood de pie no rehará la historia de Holly Golightly, ni tampoco perderá el tiempo en reimaginar la icónica escena de la lluvia frente a Tiffany's. Es algo diferente y, en cierto modo, más ambicioso. Se trata de una película sobre cómo se hizo Desayuno con diamantes en 1961, sobre la tormenta creativa que supuso, los conflictos durante su producción y las tensiones personales que precedieron a uno de los mayores hitos de la historia del cine.

El peso de un papel buscado durante una década

Lily Collins ha anunciado en Instagram una frase que llevaba casi una década intentando pronunciar: "Después de casi 10 años de desarrollo y toda una vida de admiración y adoración por Audrey, finalmente puedo compartir esto". Se trata de la culminación de un proyecto que Collins ha incubado desde los márgenes de su propia carrera, desarrollándolo en paralelo a su ascenso en Emily in Paris, a través de Case Study Films, la compañía que Collins fundó en 2022 junto a su marido, el director Charlie McDowell, y el productor independiente Alex Orlovsky.

El guion lo firmará Alena Smith, creadora de la serie de Apple TV+ Dickinson, basándose en el libro de Sam Wasson ‘Fifth Avenue, 5 A.M.: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany's and the Dawn of the Modern Woman’ (2010), que es el primer relato completo sobre cómo se hizo este clásico del cine. En este relato aparece un elenco de personajes que incluye a Truman Capote, a la diseñadora de vestuario Edith Head y al director Blake Edwards. Entre otras cosas desvela que Capote quería a Marilyn Monroe en el papel de Holly Golightly, que Edwards rodó múltiples finales alternativos y que la propia Hepburn vivió el rodaje con profunda ambivalencia entre su rol como madre y estrella de cine.

Quién es Lily Collins: de Guildford a París

Lily Jane Collins nació el 18 de marzo de 1989 en Guildford, Surrey, en el sur de Inglaterra. Su padre es Phil Collins, músico y exvocalista de Genesis; su madre, Jill Tavelman, exvicepresidenta del Beverly Hills Women's Club. Cuando sus padres se divorciaron, Lily tenía cinco años y se mudó con su madre a Los Ángeles, ciudad que moldearía su carrera. Su primera aparición en pantalla fue a los dos años, en la sitcom de la BBC Los Problemas Crecen, aunque no sería hasta dos décadas después cuando esa trayectoria tomaría forma propia.

De adolescente, Collins desarrolló un doble interés: la actuación y el periodismo. Escribió una columna titulada "NY Confidential" para la edición británica de Elle Girl y colaboró con Teen Vogue, Seventeen y los suplementos de moda del Los Angeles Times. En 2008, con dieciocho años, cubrió la campaña presidencial de Estados Unidos para Nickelodeon. Estudió periodismo de radio y televisión en la Universidad del Sur de California, pero dejó la carrera para dedicarse por completo a la interpretación.

Su debut cinematográfico llegó en The Blind Side (2009), junto a Sandra Bullock, que fue el tercer filme más taquillero de ese año con más de 250 millones de dólares en taquilla. Después vendrían Mirror Mirror (2012) donde fue Blancanieves, Cazadores de sombras: Ciudad de hueso (2013), y una serie de dramas independientes que perfilaron su apuesta por personajes complejos.

Rules Don't Apply (2016), de Warren Beatty, le valió su primera nominación al Globo de Oro como mejor actriz en comedia o musical; Hasta los huesos (2017), sobre una joven con anorexia, fue estrenada en el Festival de Sundance y adquirida por Netflix. En ella Collins abordó un problema que conoce en primera persona, tal como narró en su libro Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me.

El salto definitivo llegó con Emily in Paris en 2020, siendo una serie por la que obtuvo su segunda nominación a los Globos de Oro y el reconocimiento de la audiencia. Entre medias: Mank (2020) de David Fincher, que tuvo diez nominaciones al Oscar; Extremadamente cruel, malvado y perverso (2019) junto a Zac Efron; y Tolkien (2019), donde interpretó a Edith, la esposa de J.R.R. Tolkien.

Por qué Audrey Hepburn todavía nos importa

Audrey Hepburn murió el 20 de enero de 1993 a los 63 años. Y en 2026 se han anunciado casi simultáneamente tres proyectos cinematográficos sobre su vida: este que nos ocupa, Dinner With Audrey y un biopic aún sin título desarrollado por Luca Guadagnino con Rooney Mara. Esto nos da pista ya de la persistencia de su figura en el imaginario cultural. Incluso su silueta con el vestido negro de Givenchy frente al escaparate de la joyería neoyorquina es hoy uno de los encuadres más reconocibles del siglo XX.

Que Collins lleve diez años desarrollando este proyecto, que haya homenajeado a Hepburn en las temporadas 4 y 5 de Emily in Paris recreando looks de Vacaciones en Roma y Charada, y que en una publicación de 2021 por el Mes de la Historia de las Mujeres la llamara su "musa", nos deja claro que estamos ante algo más que una elección de casting por conveniencia. Y es que, incluso la comparación física entre ambas actrices lleva años circulando en las redes, por sus pómulos, cejas oscuras, mirada grande, elegancia de porcelana. A esto se une otro argumento importante, el hecho de que Collins sea, también, hija de un artista famoso que tuvo que labrar su propio territorio fuera de esa sombra. Hepburn conoció esa presión desde joven. Quizás por eso, cuando Collins dice que lleva una vida entera admirándola, sea mucho más que simple protocolo y admiración.