Redacción Uppers 04 NOV 2025 - 19:00h.

‘Dinner With Audrey’ quiere mostrar la complicidad que hubo entre Audrey Hepburn y Hubert de Givenchy

Thomasin McKenzie y Ansel Elgort protagonizarán ‘Dinner With Audrey’, una película dirigida por Abe Sylvia. En esta obra se muestra la amistad entre la icónica Audrey Hepburn y el diseñador Hubert de Givenchy. Así lo ha anunciado ‘Wayfarer Studios’. La película revive la noche en la que empezó una de las colaboraciones más influyentes en la moda y el cine.

Aunque todavía no se ha cerrado el elenco que participará en la obra, el dos veces nominado al Oscar, Michael Shannon, ya está en conversaciones para formar parte del proyecto.

Abe Sylvia, conocido por crear la serie ganadora del Emmy ‘Palm Royale’

Todo empezó en una cena en París, donde Hepburn y Givenchy se conocieron. El encuentro entre ambos fue el comienzo de una relación profesional y personal que duraría 40 años. Kara Holden firma el guion que relata cómo ese día se formó una alianza clave para películas como ‘Desayuno con diamantes’, ‘Funny ace’, ‘Charada’ o ‘Sabrina’.

Abe Sylvia es conocido por crear la serie ganadora del Emmy ‘Palm Royale’ para Apple TV, con Kristen Wiig como protagonista. Sylvia también firmó el guion de 'Los ojos de Tammy Faye' para Searchlight Pictures y como guionista colaboró en series como ‘Dead to Me’, ‘The Affair’, ‘Nurse Jackie’.

Thomasin McKenzie será la encargada de darle vida a Audrey Hepburn

Thomasin McKenzie, de 25 años, será la encargada de darle vida a Audrey Hepburn. La joven actriz destaca por sus trabajos en películas como ‘Jojo Rabbit’, ‘Última noche en el Soho’ y ‘El poder del perro’. Entre sus nuevos proyectos está ‘The Testament of Ann Lee’, donde trabaja junto a Amanda Seyfried.

Ansel Elgort, que hará de Givenchy, es conocido por su actuación en 'West Side Story' de Steven Spielberg y en 'Baby Driver' de Edgar Wright. Lideró producciones como ‘Bajo la misma estrella’ y la saga ‘Divergente’. Pero no solo conquista el mundo del cine, sino también el teatro, donde su próxima aparición será en la ópera rock ‘Quadrophenia’ de Pete Townshend.

Pero una de las apariciones más esperadas es la de Michael Shannon, aunque todavía no está confirmado. El actor dos veces nominado al Oscar por ‘Nocturnal Animals’ y ‘Revolutionary Road’ ya está preparando otros proyectos como ‘Nuremberg’.

La película ‘Dinner With Audrey’ tiene el objetivo de mostrar a los espectadores lo que hubo detrás de esa relación entre la musa y su creador, una complicidad que marcaría a varias generaciones.