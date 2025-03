Quiénes son y a qué se dedican los hijos y los 5 nietos de Audrey Hepburn

Audrey Hepburn es una de las actrices más icónicas de la historia del cine. Su talento, belleza y elegancia natural conquistó a todo el mundo y aún hoy, cuando han pasado casi 30 años de su muerte, la seguimos recordando como la maravillosa mujer y fuente de inspiración que era. Aunque con el tiempo fuimos descubriendo que su vida no era tan feliz como parecía, a pesar de acompañarle el éxito profesional. Ella representaba la época dorada de Hollywood y nos resistimos a olvidarla, al igual que sus dos hijos y cinco nietos. Descubre quiénes son los descendientes de la inigualable protagonista de éxitos como Desayuno con diamantes o My fair lady.

Audrey Hepburn comenzó muy joven su carrera profesional. Nacida en Bélgica en 1929, alcanzó la fama con su primera película, Vacaciones en Roma , dirigida por el gran William Wyler, y obtuvo el Oscar a la mejor actriz . Su carrera no dejó de prosperar y, entre medias, conoció al que sería su primer marido, Mel Ferrer, un conocido actor y director estadounidense. Con él tuvo a Sean, su primer hijo, con quien siempre mantuvo una estrecha relación.

Sean nació en Suiza en 1960 , país en el que se habían instalado sus padres, en concreto en una casa en la montaña llamada La Paisible. Aunque sus padres quisieron darle un hermano, la actriz sufrió dos abortos y, mientras estuvieron juntos, no pudieron cumplir ese sueño. Sean tiene buenos recuerdos del matrimonio de sus padres, aunque se divorciaron cuando Audrey estaba en el momento álgido de su carrera y Mel era el productor de la mayoría de sus películas. Como hecho curioso, los tres pasaban temporadas en España, sobre todo en Marbella.

Al tener que elegir una vocación para su vida, no resulta extraño que Sean Ferrer se decantara por el mundo del cine. Eso sí, convirtiéndose en productor, al igual que su padre, y consiguiendo forjarse un nombre en una industria tan poderosa como la de Hollywood. Aunque intenta mantenerse fuera del foco mediático, llegó a publicar un libro sobre ella, Audrey Hepburn: an elegant spirit, donde cuenta detalles desconocidos de la vida de su madre , como la desaparición de su padre cuando ella tenía 7 años, y lo estrecha que fue siempre la relación con la famosa actriz. Sean está casado con Karin Hepburn Ferrer, con quien tiene tres hijos: Emma, Gregorio y Santiago.

Audrey se casó por segunda vez, en esta ocasión con un psiquiatra llamado Andrea Dotti al que conoció durante un crucero. En 1969 se dieron el “sí, quiero” y fruto de esta relación nació Luca, el segundo hijo de la actriz. Vino al mundo en 1970 en Suiza, al igual que su hermano Sean. Los problemas de la pareja fueron determinantes durante el embarazo. Audrey, que había sufrido abortos, no quería que peligrase el bebé y decidió hacer reposo en casa. Pero su marido no estaba dispuesto a renunciar a nada y, al parecer, se iba muy a menudo de fiesta y llevaba a otras mujeres a la casa que compartía con su mujer. Sean le recuerda como un buen padrastro, pero para la actriz, sin duda, no fue un buen marido. El divorcio de la pareja se firmaría en 1982.