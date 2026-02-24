El nietastro ‘secreto’ de Frida Kahlo que se ha convertido en modelo internacional

Hijo de Marika Rivera, hija no reconocida de Diego Rivera, que estuvo casado con Frida Kahlo en dos ocasiones

Judit Mascó: la supermodelo española de los 90 que hoy sobresale como comunicadora y activista

Compartir







La semana de la moda masculina de Milán, celebrada este año del 24 de febrero al 2 de marzo, nos ha traído una imagen que ha llamado la atención, pero por motivos inesperados. Se debe a un modelo de rasgos angulosos, ojos azules y ascendencia mestiza que abrió el desfile de Ralph Lauren. Aunque en un primer momento su identidad era desconocida, su nombre tardó en aparecer. Los algoritmos no lo tenían indexado. ChatGPT no sabía responder y los buscadores no acertaban. Finalmente alguien dio con su nombre: Jon Paul Phillips. Desde ese momento, su rastro se volvió mucho más rico de lo que nadie habría anticipado.

El hombre en la pasarela

Jon Paul David Phillips nació el 27 de marzo de 1980 en Darlington, en Inglaterra. Creció en esa costa del norte inglés, cerca de la frontera escocesa, y se formó en el Barnard Castle School, un internado privado de corte deportivo cuya especialidad era el rugby. Mide 1,86 metros, tiene ojos azules y cabello castaño oscuro. Nada en su físico anglosajón delata, a primera vista, la complejidad de su genealogía.

PUEDE INTERESARTE La historia de Paulina Porizkova: de niña en la Checoslovaquia comunista a icono de la moda silver

Desde finales de 2025 aparece en las campañas de Polo Ralph Lauren, y su presencia en el desfile milanés de enero de 2026 lo catapultó hacia unos niveles de visibilidad que su trayectoria discreta como actor independiente nunca le había procurado. Porque Phillips no llegó a la moda desde cero. Antes fue actor. Su debut en largometraje fue como Jake en X/Y (2014), dirigida por Ryan Piers Williams y estrenada en el Festival de Tribeca, junto a America Ferrera. También participó en Ass Backwards y Kilimanjaro, ambas de 2013, y protagonizó Kept Boy en 2017.

Su linaje combina ascendencia inglesa, mexicana, francesa y rusa. El nudo central de esa genealogía es su abuela, Marika Rivera, una actriz franco-británica nacida el 13 de noviembre de 1919 en París y fallecida el 14 de enero de 2010. Esta mujer era hija de Diego Rivera, que se casó dos veces con Frida Kahlo, y de la pintora rusa Marie Vorobieff, conocida como Marevna. El padre de Jon Paul es David Phillips, hijo del segundo matrimonio de Marika con Rodney Phillips, propietario de la mansión Athelhampton House en Dorset, Inglaterra, donde Marika la tuvo en 1949.

PUEDE INTERESARTE Ansia de canas: cuando los modelos masculinos quieren que les salgan para subir su caché

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Marika Rivera: una vida entre el arte y el silencio de un padre

La historia de Marika Rivera es, en sí misma, materia de novela. Nació del cruce entre el muralismo y el cubismo, entre México y Rusia, en el París efervescente de la primera posguerra. Su madre, Marevna, era una de las figuras femeninas más singulares de La Ruche, el célebre edificio de Montparnasse donde convivían Modigliani, Soutine, Chagall y el propio Diego Rivera. La relación entre Marevna y Diego comenzó en 1915, mientras Rivera mantenía una relación con la pintora Angelina Beloff. El temperamento de Marevna fascinaba y perturbaba a Rivera a partes iguales.

El retrato que Diego le dedicó en 1915 habla por sí solo. Conservado en el Art Institute of Chicago, la institución lo describe como una figura sentada, girada con gesto brusco, como si algo la hubiera interrumpido con violencia. Y la propia Fundación Diego Rivera recoge que el pintor la llamaba una "she-devil" —una diabla—, y que esa ferocidad quiso imprimirla en el lienzo con el ceño fruncido y el ojo entrecerrado que atraviesa la geometría cubista del cuadro. Marevna, por su parte, también lo pintó, con una clemencia notablemente mayor.

Marika nació en noviembre de 1919. Diego Rivera no la reconoció legalmente. En su autobiografía escribió que ignoró todas las cartas que la madre y la hija le enviaron a lo largo de los años. Solo al final de su vida hubo un acercamiento, pero Marika declinó ir a México.

Sin embargo, Marika no vivió en la penumbra. Desde los tres años fue formada en la danza por Isadora Duncan. A los cinco ya actuaba como bailarina profesional. Recorrió el mundo del espectáculo con una carrera que tocó el teatro del West End londinense, el cine internacional y la televisión británica. Sus apariciones en el mundo del cine incluyen Darling (1965) junto a Julie Christie, El violin en el tejado (1971), La chica en la motocicleta (1968) y el Casanova de Federico Fellini (1976), tal como acredita su memorial en Find a Grave.

El abuelo que pintó con Cocteau

Jon Paul Phillips hereda también, por línea materna, el talento de Jean Paul Brusset, primer esposo de Marika y pintor provenzal que colaboró con Jean Cocteau como artista y diseñador de escenografías. Con esa genealogía, la inclinación de JP hacia la pintura y la escritura filosófica cobra una lógica propia.

Hoy, Jon Paul Phillips vive en un barco amarrado en el Támesis. Es buceador certificado, surfista y navegante. Ejerce como patrono de Surfers Against Sewage, organización de conservación marina global. Pinta. Escribe. Escucha jazz y a Nina Simone, Billie Holiday, Miles Davis. Lee a Tennyson. La imagen que proyecta su agencia no es la de un modelo convencional, sino la de un hombre que habita varias tradiciones simultáneamente sin reducirse a ninguna.

Por eso, que Ralph Lauren lo haya elegido como embajador tiene su propia lógica: pocas marcas han construido su identidad sobre la idea de linaje, herencia y elegancia atemporal como la firma neoyorquina. En Phillips, esa idea no es marketing. Es literalmente la historia de su familia.