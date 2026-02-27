El actor de 64 años protagonizó la intervención más humana, alegre y cercana de la 51ª gala de los César

Jim Carrey, el niño que eligió interpretar un papel y jamás supo escapar de él

Compartir







Jim Carrey conquistó la 51ª gala de los César al recibir el premio de honor del cine francés en medio de una ovación de pie que abrió paso a una de las intervenciones más humanas, alegres y cercanas de la velada. El actor, de 64 años, decidió hablar en francés -eso sí, con un marcado acento estadounidense-, un gesto que empezó como un guiño divertido y acabó convirtiéndose en un acto de cariño hacia el público y hacia sí mismo: "Perdonadme, no hablaba el idioma, pero lo estoy aprendiendo. Mi lengua está cansada".

Al subir al escenario del Teatro Olympia parisino, el cómico, de origen canadiense y nacionalizado estadounidense, dedicó el galardón a su padre, "el hombre más gracioso" que jamás conoció y quien le enseñó "el valor del amor, la generosidad y la risa”.

También hizo mención a sus raíces francesas, explicando que “hace aproximadamente 300 años, mi tataratataratataratatarabuelo, Marc-François Carré, nació en Saint-Malo, Francia, antes de emigrar a Canadá”. Ahora él está haciendo la "cuadratura del círculo" que habían iniciado sus antepasados.

"La vida es parodia"

Tras una etapa más alejada de los focos, el protagonista de títulos icónicos como 'El show de Truman' y '¡Olvídate de mi!" dio las gracias a toda su familia por su apoyo, desplegó su añorado festival de muecas marca de la casa y defendió ante el auditorio que "la vida es parodia". "Si quieres que la fortuna te sonría, sonríele primero, es difícil pero hay que intentarlo", invitó.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Sus palabras cobran otra dimensión cuando se miran desde su biografía personal, marcada desde hace décadas por una relación compleja con la depresión, la identidad y el sentido de la fama. Carrey ha hablado abiertamente de sus episodios depresivos, del vacío que sintió incluso en el punto más alto de su éxito y de cómo la comedia fue, durante mucho tiempo, tanto su salvación como su escondite.

El propio Carrey ha contado en distintas entrevistas que la risa fue primero una herramienta para sobrevivir y después una máscara, una forma de protegerse de lo que no sabía cómo nombrar. Ese trasfondo estaba presente, aunque no se mencionara de forma directa, en su intervención en los César.

Retirada no definitiva

En los últimos años, su discurso público había cambiado. Menos explosivo y más introspectivo. Y ese cambio conecta directamente con el momento en que, en 2022, anunció que se retiraba del cine, afirmando que sentía que ya había hecho “suficiente”, que buscaba “quietud”, silencio interior, descanso. Cierto es que poco después aclaraba con humor que "quizás fue una hipérbole" decir que se retiraba por completo y que volverá siempre que aparezca una buena idea, un grupo de gente con el que disfrute trabajar o simplemente cuando necesite el dinero.

“Como actor, cada personaje que interpretas es como arcilla en las manos de un escultor, al que das forma según tus deseos. Qué afortunado he sido de compartir este arte con tantas personas que, de verdad, han abierto su corazón a mí”, reconocía al recoger el César de Honor.