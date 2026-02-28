La gala del 28F homenajea a Rocío Jurado en el 20 aniversario de su muerte con una versión de 'Como yo te amo'

Falete, Raúle y María Parrado han homenajeado a Rocío Jurado en la gala de entrega de las medallas de Andalucía

La gala de entrega de las medallas de Andalucía ha comenzado este sábado en el Teatro de la Maestranza de Sevilla con una actuación de homenaje a Rocío Jurado en el 20 aniversario de su fallecimiento.

Los cantantes Falete, Raúle y María Parrado han interpretado la canción 'Como yo te amo' acompañados del Coro Sunshine y el pianista Ale Romero.

El homenaje a Rocío Jurado

Una actuación emotiva que ha sido precedida por un homenaje a las mujeres del barrio sevillano de Triana sobre una proyección del puente en el que un grupo de mujeres ha interpretado a capela el tema 'Que no daría yo'.

Dolores Durán González, Natividad Hidalgo Baena, María Isabel Morilla García, María Carmona Torres y María Jesús Suáres Abadía han sido las encargadas de abrir el telón con esta actuación.

Rocío Jurado fallecía a los 62 de edad a causa de un cáncer de páncreas el 1 de junio de 2006 en Madrid. La cantante recibió en 1986 la medalla de Andalucía y es una de las artistas andaluzas más reconocidas.