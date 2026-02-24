El próximo 4 de mayo, el Metropolitan Museum of Art en Nueva York volverá a acoger la nueva edición del evento de moda más esperado año tras año

La Met Gala 2026, la edición más esperada cada año en el calendario de la moda internacional, ya está generando expectación meses antes de que los famosos suban las escaleras del Metropolitan Museum of Art en Nueva York.

La cita, programada para el lunes 4 de mayo, vuelve a unir moda, 'celebrities' y arte bajo un concepto y 'dress code' que no pasará desapercibido: 'Fashion Is Art', es decir, 'La moda es arte'. Una idea que "anima a los invitados a expresar su propia relación con la moda como una forma de arte encarnada", tal y como han explicado.

El código de vestimenta

Se trata de interpretar la moda como una forma de expresión artística con la exposición de primavera del Costume Institute, titulada 'Costume Art'.

Andrew Bolton, curador responsable de la exhibición y del Centro de Vestuario Anna Wintour, ha aseverado que el objetivo es poner en primer plano la "centralidad del cuerpo vestido".

A diferencia de los años anteriores, como por ejemplo en 2025, cuando el tema fue 'Esclavos de la moda: Dandismo negro y el estilo de la identidad de la diáspora negra', esta vez el concepto es mucho más amplio.

Los anfitriones

Como es tradición, la Met Gala no solo estará marcada por un equipo de anfitriones de alto perfil. Para la edición de este año, el evento reunirá a un sinfín de rostros conocidos, entre otros, Nicole Kidman, Venus Williams, Lisa, Sam Smith, Anthony Vaccarello, Zoë Kravitz, Sabrina Carpenter, Doja Cat, Gwendoline Christie, Elizabeth Debicki, Lena Dunham o Paloma Elsesser.

Sin embargo, el que más ha llamado la atención es el de Beyoncé. La artista regresa a la Met Gala por primera vez desde 2016, siendo este su gran regreso tras diez años de ausencia. La intérprete de 'TEXAS HOLD 'EM' será una de las figuras más esperadas de la noche.

Tampoco podrá faltar Anna Wintour, la histórica editora de 'Vogue' que asumió la presidencia de la Met Gala en 1995.

Los patrocinadores principales de este evento incluyen a Jeff Bezos y Lauren Sánchez Bezos, quienes actuarán como 'chairs' honorarios, así como grandes casas de moda como Saint Laurent y Condé Nast.

Mientras que el tema y los anfitriones ya han sido confirmados, la lista completa de invitados se mantiene en secreto hasta el día del evento, como manda la tradición de la Met Gala.

Lo que sí está claro es que, como cada año, se espera la presencia de actores, cantantes, diseñadores, modelos y figuras públicas de todo el mundo, todos listos para mostrar un 'look' que pueda interpretarse como una obra de arte en sí misma.