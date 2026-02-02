Tras cuatro años de ausencia en la gala, el cantante canadiense ha regresado al escenario para interpretar su canción 'Yukon'

La 68ª edición de los Premios Grammy, celebrada en la noche de este pasado 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, quedará marcada no solo por la coronación de artistas como Bad Bunny o Kendrick Lamar, sino también por una de las actuaciones más comentadas de la noche: la impactante reaparición de Justin Bieber.

Tras cuatro años de ausencia en la gala -su última presentación en estos premios fue en 2022- el cantante canadiense ha regresado al escenario para interpretar su canción 'Yukon', sencillo de su álbum 'Swag', nominado al Álbum del Año y a otras categorías.

Pero lo que más ha llamado la atención ha sido su puesta en escena, de lo más minimalista y arriesgada. Y es que Bieber ha aparecido sobre el escenario sin camiseta y únicamente con unos calzoncillos tipo bóxer de seda y calcetines, tocando la guitarra bajo un único foco de luz.

El artista, lejos de optar por un traje o una producción espectacular, tal y como suelen caracterizar las actuaciones en los Grammy, Bieber ha escogido una estética cruda y sencilla que ha sido de lo más comentada en las redes sociales.

Con esta elección estilística, el intérprete de 'Yummy' también ha mostrado su nuevo tatuaje: el rostro de su esposa, Hailey Bieber, en su espalda. Un detalle que no ha pasado desapercibido por sus fans y que se ha convertido en viral en redes sociales.

En el escenario solo había una guitarra y un espejo frente al cantante.

Su actuación ha representado su regreso a los escenarios tras lidiar con problemas de salud en los últimos años, entre otros su síndrome de Ramsay Hunt, que le obligó a cancelar su gira 'Justice World Tour' en 2022, así como las "luchas mentales" de las que se sinceró el año pasado.

Antes de su show, Bieber posó en la alfombra roja junto a Hailey, quienes se vistieron completamente a juego y lucieron chapas que rezaban 'Ice Out', en señal de protesta por los últimos asesinatos por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Este año, estaba nominado a cuatro premios, incluidos Álbum del año y Mejor álbum vocal pop por 'Swag', Mejor interpretación solista pop por 'Daisies' y Mejor interpretación de R&B por 'Yukon'. Aun así, ha sido su vestuario, o la falta de él, lo que ha copado un sinfín de titulares y comentarios en las redes.

A lo largo de su carrera, Bieber ha obtenido 23 nominaciones al Grammy y se ha llevado dos gramófonos, uno por 'Where Are Ü Now' en 2016 y otro por '10,000 Hours' en 2021.