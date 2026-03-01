A este galardón también aspiraban Nora Hernández, Blanca Soroa, Elvira Lara y Llúcia Garcia

Miriam Garlo ha recibido este sábado, 28 de febrero, el Premio Goya 2026 a la Mejor Actriz Revelación por su papel en la película 'Sorda'. La hermana de Eva Libertad -directora del film- ha obtenido este reconocimiento siendo la primera intérprete sorda en la historia de los premios en alzarse con este galardón.

La actriz ha subido al escenario y ha pronunciado su discurso, recurriendo también a la lengua de signos. "Estoy hablando dos idiomas al mismo tiempo y solo tengo un cerebro, lo voy a hacer lo más rápido que pueda", ha aseverado.

Garlo ha dedicado el premio a la comunidad sorda y a la posibilidad de que el cine sea para todo el mundo: "Quiero compartir mi premio con todas las personas con discapacidad, en especial a las personas sordas, a esas mujeres sordas que tienen la violencia de la no comunicación. Sin límites ni fronteras ningún ser humano es invisible. Ninguna persona sorda es muda. Tenemos una identidad y una voz propia, pero no siempre es oral. Viva el cine accesible", ha indicado.

Al recibir el premio de manos de Ivana Baquero, ganadora en 2007; Nerea Camacho, que lo consiguió en 2009; y Marina Comas, que lo hizo en 2001, Garlo también ha dicho en su discurso que quería compartir el premio con su hermana y directora del filme, Eva Libertad, y su familia: "Gracias por ser mi hermana. Tu sensibilidad me protege. Gracias a nuestros padres porque nos han enseñado que el arte sea nuestra forma de vida".

A este premio también aspiraban Nora Hernández, por 'La cena'; Blanca Soroa, por 'Los Domingos; Elvira Lara, por 'Los Tortuga'; y Llúcia Garcia, por 'Romería'.