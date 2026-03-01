Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Cultura
Premios Goya 2026

Miriam Garlo, primera intérprete sorda en ganar el Premio Goya a Mejor Actriz Revelación: "Tenemos voz propia, pero no siempre es oral"

Miriam Garlo
Miriam Garlo, al recibir el Premio Goya 2026. EFE
Compartir

Miriam Garlo ha recibido este sábado, 28 de febrero, el Premio Goya 2026 a la Mejor Actriz Revelación por su papel en la película 'Sorda'. La hermana de Eva Libertad -directora del film- ha obtenido este reconocimiento siendo la primera intérprete sorda en la historia de los premios en alzarse con este galardón.

La actriz ha subido al escenario y ha pronunciado su discurso, recurriendo también a la lengua de signos. "Estoy hablando dos idiomas al mismo tiempo y solo tengo un cerebro, lo voy a hacer lo más rápido que pueda", ha aseverado.

PUEDE INTERESARTE
Miriam Garlo, al recibir el Premio Goya 2026
Miriam Garlo, al recibir el Premio Goya 2026. EFE

Garlo ha dedicado el premio a la comunidad sorda y a la posibilidad de que el cine sea para todo el mundo: "Quiero compartir mi premio con todas las personas con discapacidad, en especial a las personas sordas, a esas mujeres sordas que tienen la violencia de la no comunicación. Sin límites ni fronteras ningún ser humano es invisible. Ninguna persona sorda es muda. Tenemos una identidad y una voz propia, pero no siempre es oral. Viva el cine accesible", ha indicado.

PUEDE INTERESARTE

Al recibir el premio de manos de Ivana Baquero, ganadora en 2007; Nerea Camacho, que lo consiguió en 2009; y Marina Comas, que lo hizo en 2001, Garlo también ha dicho en su discurso que quería compartir el premio con su hermana y directora del filme, Eva Libertad, y su familia: "Gracias por ser mi hermana. Tu sensibilidad me protege. Gracias a nuestros padres porque nos han enseñado que el arte sea nuestra forma de vida".

A este premio también aspiraban Nora Hernández, por 'La cena'; Blanca Soroa, por 'Los Domingos; Elvira Lara, por 'Los Tortuga'; y Llúcia Garcia, por 'Romería'.

Temas