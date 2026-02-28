La actriz estadounidense ha lamentado vivir en "estos días en los que el mundo está tan dominado por la violencia, por la crueldad"

La alfombra roja de los Premios Goya 2026, en fotos: de Belén Rueda y Paco León a Karla Sofía Gascón

Compartir







La actriz estadounidense Susan Sarandon ha sido galardonada con el Goya Internacional 2026 este sábado, 28 de febrero, en la 40ª edición de los Premios Goya, que se ha celebrado en el Auditori Fòrum de Barcelona.

Durante su discurso, la protagonista de 'Thelma y Louis' no ha podido evitar emocionarse, ensalzando la actitud del sector y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la situación mundial actual.

PUEDE INTERESARTE El problema de vestuario que ha sufrido Karla Sofía Gascón en la gala de los Premios Goya 2026

"Miro a mi alrededor y veo a vuestro presidente y a muchos artistas de este país que hablan con tanta lucidez moral. ¡Gracias!", ha aseverado, añadiendo: "Donde yo estoy en medio del caos y de la represión, esto me ayuda a sentirme menos sola, me ayuda a sentirme que soy parte de una comunidad mayor. Y os lo agradezco desde lo más profundo de mi corazón. Gracias".

PUEDE INTERESARTE Rosanna Zanetti desvela en los Premios Goya 2026 cómo está David Bisbal tras la muerte de su padre

Sarandon, que ha lucido en su vestido una chapa de 'FREE PALESTINE', al igual que han portado numerosos invitados a la gala, también ha lamentado vivir en "estos días en los que el mundo está tan dominado por la violencia, por la crueldad".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La actriz ha citado al historiador y filósofo americano Howard Zinn, cuyas palabras ha revelado que la ayudan cuando se siente "sobrepasada".

"Tener esperanza en tiempos difíciles no es solo una actitud romántica ni ingenua. Se sostiene en una verdad esencial. La historia de la humanidad no es solo una historia de crueldad, sino también de compasión, de sacrificio, de valentía y de bondad. Y aquello que decidamos poner en el centro de esta historia tan compleja va a marcar nuestras vidas", ha indicado.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Asimismo, ha transmitido su amor por España: "Adoro España. Sobre todo me encanta Barcelona. Me encanta vuestro arte, todos los museos maravillosos, vuestra arquitectura, las personas, la comida".

Ha concluido citando al mencionado autor: "El futuro es una sucesión infinita de presentes, y vivir hoy en este presente, como nosotros pensamos que los seres humanos deben vivir desafiando todo lo malo que nos rodea, es, per se, una maravillosa victoria. Gracias".