09 MAR 2026 - 18:28h.

Paul McCartney revela cuáles son sus películas favoritas en el estreno de su propio documental: su faceta más cinéfila unida a la música

El cantante Paul McCartney, icono de los Beatles, ha revelado una faceta suya hasta ahora no muy conocida. En una entrevista para su web ha querido desvelar cuáles son sus películas y documentales favoritos.

De esta manera ha inaugurado su perfil como una plataforma de crítica cinematográfica. De hecho, el propio McCartney va a estrenar su nueva película documental ‘Man on the Run’, de ahí que en bu biografía ponga “Just a ‘Man on the Run’”. En este documental plasma todo su recorrido en la música, especialmente como uno de los miembros de la famosa banda ‘The Beatles’.

Estas son sus películas favoritas

Es una película que mezcla el cine de horror y que hace una crítica social de Jordan Peele, que McCartney ha elogiado como un comentario muy creativo. ‘The Las Waltz’: es un documental, relacionado también con la música, que recoge el último show del grupo ‘The Band’ y que para el cantante es una pieza que no podía faltar en su lista de creaciones maravillosas del cine.

No es casualidad que el cantante decida abrirse una página web justo en el estreno de ‘Man on the Run’, un documental dirigido por Morgan Neville y que está narrado en primera persona por el artista. Una de las cosas más inesperadas es que el artista destripa como fue la transición desde que la banda de los Beatles comenzó a descomponerse y McCartney decidió iniciar su carrera en solitario.