Claudia Barraso 10 MAR 2026 - 16:34h.

Muere el escritor peruano Bryce Echenique a los 87 años

Muere Raúl del Pozo, reconocido periodista y escritor español, a los 89 años

Compartir







El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique ha fallecido a los 87 años. Conocido como uno de los grandes referentes en el mundo de las letras, especialmente en Latinoamérica, ha muerto este martes, dejando un legado de novelas y obras literarias que forman parte de la historia de la literatura.

Desde la ‘Casa de Literatura Peruana’ han confirmado su fallecimiento a través de un post publicado en su perfil de Instagram: “Lamentamos profundamente la partida del escritor peruano Alfredo Bryce Echenique (1939-2026), una de las voces más representativas de la literatura peruana contemporánea. Su obra, que abarca novela, cuento, ensayo y memorias, dejó una huella significativa en varias generaciones de lectores”.

Como explican en el mismo post, es autor de grandes obras como ‘Un mundo para Julius’, una novela que consiguió el Premio nacional de Literatura en 1972. También consiguió el Premio Planeta en 2002 con su obra ‘El Huerto de mi amada’. “Expresamos nuestras condolencias a sus familiares, amistades y a la comunidad literaria que hoy despide a uno de los narradores más destacados del país”.

PUEDE INTERESARTE Muere el periodista y escritor Alfonso Ussía a los 77 años

Quería ser incinerado y que sus cenizas las llevasen al mar de La Punta

En una entrevista que hizo para ‘Infobae Perú’ en 2024, expresó qué quería que hiciesen con su cuerpo una vez falleciese. “Me gustaría que me incineran y me echen al mar de La Punta. He pasado momentos de creación extraordinarios, asilado del mundo, escribiendo. Apenas salía a bañarme en el mar, solo por la mañana y volvía a encerrarme para escribir”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El autor quiere que sus restos descansen en este lugar que tanta inspiración y relajación le proporcionaba para escribir todas sus obras que ya forman parte de la historia de la cultura. Sus últimos años de vida han sido tranquilos, como el afirmaba en esta entrevista, le gustaba retirarse a ciertos rincones y conectar con él mismo, no solo para buscar inspiración, sino porque era uno de sus sitios favoritos.