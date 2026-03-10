Muere Raúl del Pozo, reconocido periodista y escritor español, a los 89 años

El periodista y escritor ha perdido la vida siendo uno de los comunicadores más influyentes de España

Se le recordará como el 'último tahúr' del columnismo español

El periodista y escritor Raúl del Pozo, conocido como el 'último tahúr' del columnismo español, ha perdido la vida a los 89 años, tal y como se ha conocido este martes, 10 de marzo.

El de Mariana, un pequeño pueblo de Cuenca, nació en 1936, el mismo año en que España se rompía en dos con el estallido de la guerra civil española. Tal vez por eso su prosa siempre tuvo algo de país herido y de conversación de posguerra. Llegó al periodismo desde la curiosidad y la calle, y escribía columnas como quien fuma a las tres de la mañana en un café de Madrid: con humo, ironía y memoria histórica.

Llegó a la capital española siendo muy joven, con la intuición de que el periodismo era el mejor lugar para observar el mundo. En aquellos años los periódicos eran todavía lugares casi clandestinos, redacciones llenas de humo, máquinas de escribir y conversaciones interminables. Allí empezó a formarse como reportero, aprendiendo un oficio que consistía, según él, tanto en escribir como en escuchar.

Fue periodista, cronista parlamentario, novelista y, sobre todo, columnista, ese género menor que él convirtió en una pieza literaria. Durante décadas escribió en 'El Mundo', donde su columna 'El ruido de la calle' se transformó en una liturgia para lectores que buscaban política narrada como si fuera novela. "Moriré con la pluma puesta", aseveró hace siete años al citado medio.

No fue el único medio de comunicación en el que trabajó. Arrancó su carrera en 'Diario de Cuenca', y también pasó por diferentes publicaciones: 'Mundo obrero', 'Interviú' y 'El Independiente', diario del que fue director adjunto.

Del Pozo no describía solo lo que pasaba: lo escuchaba y lo analizaba. Decía que la política española se entendía mejor en los bares que en los discursos. Y por eso sus textos estaban llenos de conversaciones, rumores, recuerdos del franquismo, pasillos del Congreso y noches madrileñas.

Fue amigo de escritores, testigo de conspiraciones políticas y cronista de una España que cambiaba de piel. Vivió la dictadura, la transición y la democracia y lo narró sabiendo que la historia grande siempre tiene una historia pequeña detrás.

Creía que el periodismo era escuchar el ruido del mundo y contarlo. Y eso hizo durante más de medio siglo: escuchar. Pensamiento que le valió tres grandes reconocimientos del periodismo español con el Premio Francisco Cerecedo, el Premio González-Ruano y el prestigioso Premio Mariano de Cavia.

En 2017, su comunidad de origen reconoció su carrera con la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha.

Del Pozo también escribió libros, entre ellos 'Noche de tahúres', su primera novela negra. No fue el único. También 'La novia, 'Los reyes de la ciudad, 'No es elegante matar a una mujer descalza' o 'El reclamo', entre otros.

Ahora, el mundo de la comunicación despide a una voz irrepetible del periodismo español.