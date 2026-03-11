Bon Jovi también tendrá película: preparan biopic sobre los inicios de la banda

Todavía sin actores, ni fecha de estreno, pero con la participación del propio Jon Bon Jovi para asegurar su autenticidad

Por fin se ha confirmado una noticia que llevaba años en el aire, y que los seguidores de cierta banda de rock estaban esperando como agua de mayo. Universal Pictures prepara un biopic sobre la formación y primeros años de Bon Jovi. El proyecto todavía no tiene título ni fecha de estreno confirmada, pero cuenta ya con guionista en nómina, productores asignados y la participación directa del propio Jon Bon Jovi como aval del proyecto.

No se trata de un proyecto ‘desconocido’, sino que había un buen número de estudios detrás de la licencia, y finalmente ha sido Universal quien ganó la disputa para desarrollar el proyecto, y que contará con la participación directa del líder de la banda, Jon Bon Jovi, además de tener acceso completo al catálogo musical del grupo.

Cody Brotter será el encargado para escribir el guion. Este autor llamó la atención primero con su guión para Drudge, que figuró en la Black List, y más recientemente ha reescrito el thriller de criptomonedas Killing Satoshi para Doug Liman, además de trabajar en otro biopic musical para Mike Judge. Su trabajo incluye también The Dukes of Oxy para MGM, Ron Ziegler para Amy Pascal y Chasing Phil para Team Downey. Sin embargo, si no te suena, no te preocupes, es uno de esos escritores que todavía no debería sonar al gran público.

La producción recaerá en dos nombres con vínculos directos con la historia del grupo. Kevin J. Walsh, productor veterano detrás de The Instigators y del galardonado con el Oscar Manchester by the Sea, y Gotham Chopra, cofundador de Religion of Sports y director de la aclamada docuserie de Hulu del grupo Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story, estrenada en 2024, que perfiló a la banda desde sus orígenes hasta los problemas vocales que afectaron a Jon durante su gira de 2022. Que Chopra pase de director del documental a productor del biopic no es casualidad e implica que la película contará con el mismo nivel de acceso interno que la serie, pero con la libertad narrativa que permite la ficción. Sin embargo, todavía ni el director de la película ni el reparto han sido confirmados.

Qué contará la película: de Sayreville a Slippery When Wet

El film se centrará en los años formativos de la banda y su ascenso, pasando por cómo se fraguaron sus himnos del rock y a llenar estadios de todo el mundo. El relato cubrirá la evolución de la banda hasta Slippery When Wet, su tercer álbum, que incluía los himnos de estadio "Livin' on a Prayer" y "You Give Love a Bad Name".

El futuro rockero creció en un entorno familiar que fomentó su pasión musical, ya que su madre era fanática de The Beatles. Sin embargo, el camino no fue sencillo: en sus primeros intentos por aprender a tocar guitarra, el joven músico llegó a frustrarse tanto que arrojó el instrumento por las escaleras del sótano de su casa. La inspiración decisiva llegaría más tarde, al ver actuar a Bruce Springsteen.

El origen del grupo tiene todos los ingredientes de una historia cinematográfica clásica. Jon Bongiovi Jr. tenía apenas 21 años y era un chico de Nueva Jersey con un sueño, además de un primo que dirigía uno de los mejores estudios de grabación de Nueva York, y que cuando grabó Runaway en 1982, comenzó a sonar en la radio local. En menos de un año había firmado un contrato discográfico con Mercury, adoptado una versión fonética de su apellido y formado una banda epónima con el tecladista David Bryan, el guitarrista Richie Sambora, el bajista Alec John Such y el baterista Tico Torres.

Así, la película reconstruirá el proceso de creación de la banda a comienzos de la década de 1980. Por su parte, el álbum Slippery When Wet, en 1986, vendió alrededor de 30 millones de copias en todo el mundo y estableció a Bon Jovi como un fenómeno musical a nivel global.

El protagonista, una incógnita con nombre propio

Jon Bon Jovi llegó antes que nadie a posicionarse sobre quién debería interpretarlo. En noviembre de 2025, el cantante sugirió públicamente a su propio hijo. Lejos de inclinarse por actores consagrados, Bon Jovi sorprendió revelando que consideraría a su propio hijo para mantener la autenticidad familiar en la película. Jake Bongiovi, de 23 años, tiene experiencia en cine y televisión, ya que apareció en Scream VI y es el marido de Millie Bobby Brown. La propuesta de su padre, sin embargo, no obliga a nada, aunque si que sirve para dejar claras las aspiraciones del cantante respecto al control creativo del proyecto, que ya garantizó al negociar el acceso al catálogo.

Con 130 millones de discos vendidos, más de 35 millones de espectadores en concierto en más de 50 países y más de 1.000 millones de dólares en taquilla de giras en la última década, Bon Jovi se ha ganado su lugar entre la realeza del rock y forma parte tanto en el Rock and Roll Hall of Fame como en el Songwriters Hall of Fame. Queda por ver si esa trayectoria sirve también para cocinar uno de los grandes éxitos del género o se convierte en el próximo aviso de que la fórmula de los biopic tiene límites.