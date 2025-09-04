Redacción Uppers 04 SEP 2025 - 13:20h.

Julia Garner, la actriz de 'Weapons', confirma que el proyecto sobre la vida de la 'reina del pop' está en marcha

La sorprendente reflexión de Madonna sobre la vejez tras el 94 cumpleaños de su padre: "Estamos obsesionados con la juventud"

Uno de los biopics musicales más esperados de los últimos años es el que tendrá como protagonista a Madonna, no solo porque la magnitud icónica de la 'reina del pop' la convierten en un personaje ideal para llevar a la gran pantalla, sino porque la propia cantante de 67 iba a ser la encargada de dirigir la película y guionizarla junto a Diablo Cody. Sin embargo, ese proyecto no terminaba de cristalizar debido a múltiples obstáculos, pero ahora sabemos que está en marcha, aunque de una forma distinta a la inicialmente prevista.

De película a serie de televisión

Ha sido la propia actriz elegida en un primer momento para interpretar a Madonna quien ha confirmado que continúa vinculada al proyecto, provisionalmente titulado '¿Quién es esa chica?', en referencia a la película y canción de la estrella del pop de 1987. “No puedo decir demasiado al respecto, pero sí, es un trabajo en marcha”, ha asegurado Julia Garner en una entrevista con W Magazine.

Aunque originalmente estaba ideado como un largometraje de Universal Pictures, todo apunta a que ahora será desarrollada como una miniserie de Netflix. Se sabe que el cineasta Shawn Levy, director de 'Deadpool y Lobezno' y productor de 'Stranger Things', se ha incorporado al equipo. Se espera que la serie se estrene exclusivamente en la popular plataforma de televisión, aunque aún no hay fechas concretas.

La actriz del verano

¿Y dónde has visto a Julia Garner? Este verano has tenido varias oportunidades de hacerlo en una sala de cine, pues es la protagonista de uno de los grandes éxitos de la temporada estival, el filme de terror 'Weapons', y también aparece en 'Los Cuatro Fantásticos: primeros pasos' como la versión femenina de Silver Surfer.

Garner, de 31 años, ya fue seleccionada para el papel en 2022, tras una exigente audición en la que tuvo que bailar y cantar frente a la mismísima Madonna. Según contó la propia actriz, no tenía formación previa en danza, por lo que tuvo que esforzarse para convencer a la cantante de 'Like a Virgin' de que "merecía estar en la sala". Según sus palabras, lo que la ayudó a superar el reto fue preguntarse: "¿Qué haría Madonna en esta situación?". Eso le permitió canalizar la seguridad y determinación que caracterizan a la artista.

Su nivel de entrega impresionó a Madonna, que desde el principio tuvo claro que elegiría ella misma a la actriz que la interpretaría. Garner ha expresado su entusiasmo con el proyecto y ha asegurado que está más que preparada para el papel. "Con Madonna no hay medias tintas. O lo das todo, o no estás en la conversación”, dijo en otra entrevista.

Tras muchas interrupciones y retrasos, parece que la producción sobre la vida de Madonna Louise Ciccone ya está al menos en fase de desarrollo. "Cualquier cosa grandiosa lleva su tiempo", ha señalado Garner apelando a la paciencia de los fans que esperan ver materializada en el cine la historia de uno de los mayores iconos pop de todos los tiempos.